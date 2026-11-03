به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی الفت‌پور، با اشاره به حجم روزانه تولید پسماندهای ساختمانی و عمرانی در پایتخت، گفت: روزانه بیش از ۱۹ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی در شهر تهران تولید می‌شود که از این میزان، ۱۵ هزار و ۳۳۶ تن به مجتمع پردازش و دفع آبعلی منتقل می‌شود.

وی با تشریح عملکرد این مرکز در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افزود: طی این مدت، یک‌هزار و ۲۷۸ سرویس حمل پسماندهای ساختمانی و عمرانی به مجتمع آبعلی ثبت شده است و به‌طور متوسط روزانه ۴۸ تن از این پسماندها جداسازی و ۲ هزار و ۴۱۲ تن نیز فرآوری و بازیافت می‌شود.

الفت‌پور با تأکید بر ضرورت کاهش دفن پسماندها و افزایش بازگشت مواد به چرخه مصرف، اظهار کرد: استحصال شن و ماسه و تولید آسفالت و بلوک‌های سیمانی از جمله ظرفیت‌های صنعتی مستقر در این مجتمع است که با فرآوری نخاله های ساختمانی، زمینه تبدیل بخشی از این مواد به محصولات قابل استفاده در پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند؛ البته به دلیل ضرورت اخذ مجوزهای قانونی و بهره‌برداری، در حال حاضر امکان عرضه و فروش برخی از محصولات تولیدی وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه تصریح کرد: فاز پنجم توسعه مجتمع آبعلی با هدف افزایش ظرفیت و سطح فعالیت کارخانه‌های مستقر و ارتقای توان پردازش و بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در دستور کار قرار دارد و مراحل اخذ مجوزهای جدید از مراجع ذی‌صلاح برای اجرای آن در حال پیگیری است؛ لذا این فاز هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بازیافت در مدیریت پایدار پسماندهای عمرانی خاطرنشان کرد: تکمیل ظرفیت‌های قانونی و توسعه فعالیت کارخانه‌های این مجتمع می‌تواند ضمن کاهش حجم پسماندهای دفنی، به استحصال بیشتر مصالح ثانویه، استفاده بهینه از منابع و تأمین بخشی از مواد اولیه موردنیاز پروژه‌های عمرانی پایتخت کمک کند.