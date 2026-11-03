به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی فجر ۵ در شمال شهرستان گنبدکاووس خبر داد و گفت: این طرح با هدف رفع مشکلات تأمین آب شرب روستاهای منطقه و ایجاد زیرساختی پایدار برای آبرسانی به آن‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: آیین کلنگ‌زنی پروژه آبرسانی فجر ۵ ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان با حضور آرش کردی، معاون وزیر نیرو، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان، امام جمعه گنبدکاووس و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح برای رفع مشکلات آبرسانی در روستاهای شمال گنبدکاووس اظهار در حال حاضر تعدادی از روستاهای واقع در محدوده این مجتمع آبرسانی، آب مورد نیاز خود را از طریق تانکر دریافت می‌کنند و اجرای پروژه فجر ۵ می‌تواند زمینه تأمین پایدار آب شرب این مناطق را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با بیان اینکه مراحل مناقصه این پروژه به پایان رسیده و پیمانکار آن انتخاب شده است، گفت: عملیات اجرایی طرح شامل احداث حدود ۷۲ کیلومتر خط انتقال آب، ساخت مخازن ذخیره با ظرفیت مجموع ۲ هزار مترمکعب و اجرای سایر تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز خواهد بود.

حیدریان درباره اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه آبرسانی فجر ۵ اظهار کرد: هزینه اجرای عملیات عمرانی، خرید لوله و اتصالات و تأمین تجهیزات مورد نیاز این طرح در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود دسترسی روستاهای شمال گنبدکاووس به آب شرب پایدار در دستور کار قرار گرفته است.