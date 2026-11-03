به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی، روز سه‌شنبه، پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های خصوصی، پزشک خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی علوم پزشکی و مراکز درمانی بخش خصوصی را پرداخت کرد.

این فرایند، بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانه‌های بخش خصوصی، اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع و مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.

سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائه‌ دهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد.