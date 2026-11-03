به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، با ابلاغ تصویب‌نامه رسمی هیئت‌وزیران (شماره ۹۴۳۲۸/ت ۶۵۳۵۱ هـ)، سازوکاری نوین برای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی جایگزین ضوابط قبلی شد.

براساس این مصوبه راهبردی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف است با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی را از طریق واحدهای تولیدی این کود، مطابق برنامه زمان‌بندی وزارت جهاد کشاورزی تأمین کرده و با اجرای برنامه‌های سوآپ، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.

همچنین در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی و صیانت از امنیت غذایی کشور از طریق توزیع نظام‌مند نهاده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است؛ عرضه کود اوره را بر اساس قیمت پایه بورس کالا (تالار اختصاصی) و از طریق شبکه توزیع رسمی (شامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاون روستایی) به گونه‌ای مدیریت کند که نهاده‌ها متناسب با نیاز و الگوی کشت به دست بهره‌برداران برسد.

تخصیص هدفمند یارانه‌ها و تأمین مالی زنجیره

در مصوبه جدید، یارانه کود اوره در سقف اعتبارات مصوب بودجه، متناسب با الگوی کشت، نوع و سطح زیر کشت محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، حبوبات، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی، به‌صورت اعتبار خرید از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

علاوه بر این برای تسهیل تامین به موقع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی و رفع محدودیت‌های نقدینگی، شبکه بانکی کشور (با اولویت بانک کشاورزی) مجاز شده است تا با استفاده از آیین‌نامه اوراق گام و سایر ظرفیت‌های قانونی، نسبت به تأمین مالی فرآیند تأمین، حمل و توزیع کود اوره اقدام کند.

این مصوبه که با هدف شفاف‌سازی، هدایت هدفمند یارانه‌ها و صیانت از امنیت غذایی کشور با تقویت جایگاه نظارتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به ویژه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تدوین شده، برای اجرا به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شده است.