به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان، با اشاره به اخطاریه مردادماه نهاد ریاست‌جمهوری درباره احتمال افت فشار و قطع گاز در تعدادی از استان‌های کشور، گفت: بر اساس این اخطاریه و با توجه به خسارت‌های ناشی از حملات آمریکا به چاه‌ها و تأسیسات گازی کشور، هشت شهرستان استان کرمان به دلیل قرارگیری در انتهای خط لوله، با احتمال افت فشار و قطع گاز مواجه هستند.

وی افزود: در مجموع، ۱۰۴ هزار واحد مسکونی، ۲۰۹ واحد کشاورزی، یک‌هزار و ۳۸۱ واحد تجاری، ۳۳۷ کسب‌وکار ویژه، ۵۲۳ نانوایی، ۷۶ مجموعه گردشگری، ۱۵۸ واحد صنایع خرد، ۳۸۴ مرکز دولتی، ۴۷۷ واحد آموزشی، ۵۳۲ مکان مذهبی و چهار جایگاه سی‌ان‌جی در استان مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، مصرف روزانه گاز بخش خانگی استان در زمان اوج مصرف را ۱۹ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود دو میلیون مترمکعب مربوط به منازل مسکونی واقع در مناطق مشمول افت فشار گاز است.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به پیش‌بینی سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها و واحدهای کشاورزی تصریح کرد: سوخت موردنیاز این واحدها پیش‌بینی شده است و از این بابت مشکلی نخواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز، به‌ویژه در بخش صنعت، اظهار کرد: با توجه به مصرف روزانه ۱۹ میلیون مترمکعبی بخش خانگی استان و محدودیت احتمالی تأمین حدود دو میلیون مترمکعب گاز در مناطق شرقی، لازم است مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان افزود: در سال‌های گذشته نیز هم‌زمان با اوج مصرف زمستان، صنایع با محدودیت‌هایی در مصرف گاز مواجه بوده‌اند؛ ازاین‌رو با توجه به شرایط پیش‌رو، امسال باید صرفه‌جویی مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق‌تری در سطح استان انجام شود.

ذاکری‌هرندی، همچنین از پیش‌بینی سهمیه ۱۳۰ میلیون لیتری سوخت برای صنایع استان کرمان در کارگروه سوخت خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ میلیون لیتر از این سهمیه به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسیده است و انتقال آن به مخازن مورد تأیید، تا ۱۵ آبان‌ماه و زیر نظر دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت انجام می‌شود.