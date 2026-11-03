به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه عصر سه‌شنبه در حاشیه سفر به شهرستان نایین با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته در این سفر از محورهای روستایی، راه‌های اصلی، محورهای مشترک شهر نایین و همچنین شهر بافران و نقاط حادثه‌خیز، اظهار کرد: تعدادی از پروژه‌های حوزه راهداری در شهرستان نایین اجرا شده و بخشی از آن از جمله روکش راه روستایی، روکش محورهای اصلی، پروژه مشجری _ چوپانان که اخیرا ادامه کار آن آغاز شده و محور لای سیاه و ارور، در حال اجرا است.

وی با اشاره به خصوص ارتقای کیفی راه‌ها گفت: قرارداد ۸۰ کیلومتر روکش راه روستایی و فرعی شهرستان نایین منعقد شده و همچنین قرارداد روکش محور اردکان به چوپانان که دارای خرابی شدید است، منعقد شده است به زودی عملیات اجرایی آن‌ها شروع خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: در خصوص نقاط پرتصادف به ویژه مقاطعی در شهر نایین و شهر بافران که نیاز به روشنایی و ایمن سازی دارد، بازدید و دستور لازم صادر شد.

وی افزود: در زمینه حمل و نقل و جابجایی مسافر، ارتقا کیفی و ایمنی راه‌های شهرستان نایین مباحثی مطرح و مقرر شد که پیگیری صورت بگیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تاکید کرد: در خصوص محور ملااحمد به ورزنه که مورد درخواست هم شهرستان نایین و هم شهرستان ورزنه است، گفتنی است که در ۲ سال گذشته، ۸ کیلومتری محور در حوزه ورزنه آسفالت شده است و ۱۰ کیلومتر نیز در برنامه کاری گذاشتیم که مقطع دارای خرابی شدیدتر را با اولویت، اجرا کنیم و ادامه پروژه را هم در سال آینده داشته باشیم.

روکش آسفالت محور اردکان _ چوپانان در حوزه نایین به زودی آغاز می‌شود

حسن جعفری هرندی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان نایین نیز در این آئین اظهار کرد: در جریان سفر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با توجه به اینکه شهرستان نایین با ۲۳ هزار کیلومتر مربع، وسیع‌ترین شهرستان استان اصفهان است و در حوزه راه نیز با داشتن حدود هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه‌های اصلی و روستایی از شهرستان‌های پرراه در سطح کشور می‌باشد، برخی از شریان‌های اصلی و پری بازی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مسیر اصفهان به نایین به سمت یزد و کرمان و جنوب کشور و به سمت خور و طبس و مشهد، جهت رفع مقاطعی که حادثه خیز است و از لحاظ کیفیت روکش آسفالت مناسب نیست، قول‌های مساعدی داده شد که تا پایان سال به شرطی که با مشکلات آب و هوایی مواجه نشویم، نوسازی روکش آسفالت این محورها انجام شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان نایین افزود: چند پروژه شهری اعم از ورودی شهر بافران، بلوارهای اصلی شهر نایین که محل عبور ماشین‌های سنگین هم هستند، بازدید شد و روکش آسفالت محور مواصلاتی شهرستان نایین به ورزنه و شهرضا نیز در آینده صورت خواهد گرفت.

وی گفت: از برخی از راه‌های روستایی شهرستان نیز که در حال روکش آسفالت و لایه‌های حفاظتی توسط عوامل راهداری و پیمانکاران است، با حضور مدیرکل راهداری استان بازدید به عمل آمد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان نایین تاکید کرد: خبرخوب سفر مدیرکل راهداری استان اصفهان به نایین، انتخاب پیمانکار محور اردکان به چوپانان است که این محور میان دو استان یزد و اصفهان قرار دارد و آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت آن در حوزه نایین به زودی آغاز خواهد شد.