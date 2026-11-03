به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست کارگروه سینمایی، سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: مجموعه سینماگران استان در جنگ تحمیلی سوم با دست خالی و جهادی پای کار آمدند، تولیداتی داشتند که قدردان آن ها هستیم.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: ساخت هر فیلم هزینه های سنگینی دارد اما این هنرمندان به عشق وطن پای کار آمدند و پیگیر هستیم تا بخشی از هزینه های مادی را برای آن ها تامین کنیم.

وی گفت: ۱۵ فیلم از خوزستان به جشنواره بین المللی فیلم تهران ورود پیدا کردند که اقدامی کم نظیر است و از این هنرمندان تجلیل به عمل خواهد آمد، همچنین جشنواره منطقه ای را برگزار می کنیم.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به ضرورت آموزش در آموزشگاه های آزاد هنری عنوان کرد: پس از سه دهه و با دستور مدیرکل استان، با تبیین سیاست های آموزشی جدید در حوزه هنر نیز اتفاقی خوبی رقم خورد و مسئولیت آن ها به واحد آموزش هنری سپرده شد که منصور گلی زاده به عنوان رئیس اداره آموزش معرفی شد.

چنانی تاکید کرد: حوزه آموزش مهم است و اگر بخواهیم در زیرساخت اقدام کنیم باید به آموزش توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به عدم برگزاری جشنواره فیلم کوتاه خوزستان طی سال های اخیر، گفت: امروز پوستر این جشنواره رونمایی ابلاغ دبیر تحویل داده می شود تا تحرک، پویایی و استعدادیابی در این حوزه و تولید فیلم های کوتاه فیلم سازان خوزستانی را شاهد باشیم.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: همچنین پوستر جشنواره بین المللی فیلم مستند حقیقت رونمایی می شود.