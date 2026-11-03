داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، از نهایی شدن برنامه‌های ستاد هماهنگی ۱۳ آبان در این استان خبر داد. وی با اشاره به تقسیم وظایف میان دستگاه‌های عضو، از برگزاری مراسم باشکوه فردا صبح در مرکز استان البرز خبر داد.



جزئیات برگزاری مراسم راهپیمایی در کرج



داود شمس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، با اعلام زمان و مسیر برگزاری مراسم گفت: «مراسم ستاد استانی فردا (۱۳ آبان) ساعت ۹ صبح از میدان توحید کرج به سمت مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در پایان این راهپیمایی، جایگاه ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در نظر گرفته شده است.



وی افزود: در بخش پایانی مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن، اجرای سرودهای دانش‌آموزی و قرائت قطعنامه توسط نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع، از جمله برنامه‌های اصلی خواهد بود.



سخنرانی دانش‌آموزان در موضوعات ضد استکباری



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به یکی از برنامه‌های نوآورانه ۱۳ آبان امسال تصریح کرد: یکی از کارهای جدید ما در این مراسم، بهره‌گیری از توان دانش‌آموزان برای سخنرانی است. دانش‌آموزان ما در این جایگاه، با بیانات خود، به موضوعات ضد استکباری و جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی خواهند پرداخت.



وی همچنین از تولید و پخش کلیپ‌های صوتی از رهبر معظم انقلاب و همچنین کلیپ‌های مرتبط با ایام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) به عنوان پیش‌زمینه فرهنگی مراسم خبر داد.



برنامه‌های فرهنگی و غرفه‌های محتوایی برای خانواده‌ها



شمس در خصوص جذابیت‌های جانبی مراسم برای کودکان و نوجوانان گفت: در محل برگزاری مراسم، حدود ۳۰ غرفه با محتوای متنوع مستقر خواهند بود. این غرفه‌ها شامل فعالیت‌های هنری نظیر نقاشی کودکان، بازی‌های کامپیوتری، نمایش‌های رزمی و حتی برنامه‌های پرتاب موشک‌های کوچک برای جذب نوجوانان است.



وی افزود: همچنین اجرای گروه ۳۱۳ نفره سرود دانش‌آموزی در خیابان‌ها، با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری هنرمندان و انجمن‌های اسلامی، از جمله بخش‌های هیجان‌انگیز این مراسم خواهد بود.



فراخوان برای نمایش وحدت در برابر دشمن



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری مناسبت ۱۳ آبان و هم‌زمانی آن با روز دانش‌آموز، پیامی حماسی خطاب به ملت ایران صادر کرد. وی گفت: با توجه به جنایات مستمر دشمنان خبیث و استکبار جهانی که منجر به شهادت دانشمندان و نوجوانان معصوم ما شده است، انتظار می‌رود مردم عزیز در این مراسم، هم‌گام با دانش‌آموزان، حضور پررنگ داشته باشند.



وی تأکید کرد: آبان امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته باشد. ملت ما با حضور در این تجمعات، باید وحدت و انسجام خود را در برابر دشمن نشان دهند و حماسه‌آفرینی کنند. ما امیدواریم با استواری بر مسیر آرمان‌های الهی، شاهد شکست و اضمحلال دشمنان در جبهه مقاومت باشیم.