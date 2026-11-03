به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه نوسازی‌شده ۱۳۷ شهرداری تهران، به‌ عنوان بستر ثبت، دریافت و بازخوردسنجی تماس‌ها و درخواست‌های شهروندان، با حضور سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، مهدی منوری رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و سید محمد رحیم مرتصوی شهردار منطقه ۱۳ رونمایی شد.



این سامانه در راستای تحول در نظام دریافت و پیگیری پیام‌های مردمی و متناسب با رویکرد اصلی سازمان بازرسی در حرکت به سمت بازرسی هوشمند، پس از ۲۰ سال به‌صورت کامل مورد بازنگری و نوسازی قرار گرفته است.

در این فرایند، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و قابلیت‌های نرم‌افزاری، ابعاد مختلف خدمت‌رسانی به شهروندان و شرایط کاری کارکنان سامانه نیز مورد توجه قرار گرفته تا بستر مناسب‌تری برای ثبت، ارزیابی، پیگیری و پاسخگویی به درخواست‌های مردمی فراهم شود.

نوسازی این سامانه را می‌توان گامی در مسیر به‌روزرسانی ابزارهای نظارتی، توسعه ارتباط دوسویه با شهروندان و بهره‌گیری مؤثرتر از بازخوردهای مردمی در فرایندهای مدیریت شهری دانست.