به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هشتادمین جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برگزار شد.

از محورهای اصلی این جلسه، بررسی پیشنهاد دبیرخانه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری برای اصلاح دستورالعمل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت این صندوق‌ها بود.

همچنین اصلاح اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری در دستور کار قرار گرفت.

بخش دیگری از این جلسه به بررسی اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رفع تعلیق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داشت.

در این بخش، اقدامات انجام‌شده از سوی دانشگاه برای رفع تعلیق این صندوق در کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مورد بررسی قرار گرفت.