به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بستان‌پیرا، اظهار کرد: در مرحله استانی این جشنواره، ۱۷۶ نفر در قالب ۴۴ تیم از سراسر کشور، طی سه روز و به‌صورت برخط در بستر اسکای‌روم به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: پس از ارزیابی عملکرد تیم‌های شرکت‌کننده، ۲۰ تیم برتر به مرحله پایانی و نهایی جشنواره راه خواهند یافت.

بستان‌پیرا، با بیان اینکه مرحله نهایی این رقابت‌ها در آذرماه به میزبانی دانشگاه پیام‌نور استان کرمان برگزار می‌شود، تصریح کرد: در پایان این مرحله، سه تیم برتر در بخش تیمی و سه نفر برگزیده در بخش فردی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به حضور استادان دانشگاهی در فرایند داوری این رقابت‌ها گفت: دکتر تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، دکتر رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دکتر سالاری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور، داوری رقابت‌های این جشنواره را برعهده دارند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان کرمان با تأکید بر اهمیت تقویت روحیه پرسشگری و آزاداندیشی در محیط‌های دانشگاهی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر ترویج فرهنگ گفت‌وگو، نقد و آزاداندیشی تأکید داشتند و جشنواره برهان نیز در راستای تحقق این رویکرد و تقویت قدرت تحلیل و استدلال دانشجویان برگزار می‌شود.

وی برگزاری این جشنواره را فرصتی ارزشمند برای ارتقای مهارت‌های علمی، توسعه فرهنگ گفت‌وگو و مناظره و ایجاد بستری برای رقابت سازنده میان دانشجویان دانست.