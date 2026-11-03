به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، و محمد نوذری، استاندار قزوین، با صدور پیامی مشترک به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، بر اهمیت حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی این روز و رزمایش بزرگ «جان‌فدا» تأکید کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری و نماد بصیرت، آرمان‌خواهی و نقش‌آفرینی نسل جوان در تاریخ انقلاب اسلامی است.

در ادامه پیام با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه تهدیدها و توطئه‌های دشمنان برای تضعیف استقلال و اقتدار ایران اسلامی خوانده شده، بر ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری ملی تأکید شده است.

مظفری و نوذری همچنین راهپیمایی ۱۳ آبان و برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدا» با شعار «لبیک یا سید مجتبی خامنه‌ای» را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش عزم و اراده ملت ایران در دفاع از کشور دانستند.

در بخش پایانی این پیام، از عموم مردم استان قزوین، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان و نوجوانان دعوت شده است با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان و رزمایش «جان‌فدا»، همراهی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آمادگی برای دفاع از عزت و سربلندی ایران را نشان دهند.