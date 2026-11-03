به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در صبح روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در ۱۴ مرکز استان برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

دفترچه آزمون، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی به آنها

به هریک از متقاضیان آزمون با توجه به رشته (روانشاسی و مشاوره) یک بسته آزمونی داده می شود که حاوی یک برگ پاسخنامه و دفترچه آزمون است. متقاضیان لازم است با توجه به رشته خود در مدت ۱۰۰ دقیقه به ۱۰۰ سؤال مندرج در دفترچه آزمون مربوطه پاسخ دهند.

مواد امتحانی به شرح زیر است:

رشته روانشناسی: کددفترچه ۵۰۱. مواد آزمون: مجموعه مواد امتحانی شامل: آسیب شناسی روانی، اخلاق حرفه ای، نظریه های مشاوره و روان درمانی، روش ها و فنون مشاوره، مداخلات روانشناختی، ارزیابی روانی و تشخیص، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری. تعداد سوال ۱۰۰. مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه. دفترچه یک عدد.

رشته مشاوره: کددفترچه ۵۰۲. مواد آزمون: مجموعه مواد امتحانی شامل: آسیب شناسی روانی، اخلاق حرفه ای، نظریه های مشاوره و روان درمانی، روش ها و فنون مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه، شغلی و توانبخشی، مبانی مشاوره. تعداد سوال ۱۰۰. مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه. دفترچه یک عدد.

مورد مهم: متقاضیان باید پس از باز کردن بسته نایلونی حاوی اوراق آزمونی که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاری آزمون اعلام می شود، مشخصات خود را که در روی جلد دفترچه و قسمت بالای پاسخنامه قید شده را به دقت کنترل کنند و در صورت مغایرت به نزدیکترین مراقب اطلاع دهند.

متقاضیان در صورت عدم وجود مغایرت میبایست مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده در ذیل پاسخنامه و در قسمت مشخص شده پیش از شروع سؤالات دفترچه آزمون، درج کرده و آنها را امضاء کنند.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌ خانوادگی، شماره ملی، سال تولد) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به تارنمای این سازمان و ورود به سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به مقطع تحصیلی، معدل و تاریخ فارغ‌التحصیلی در کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۱۵ آبان منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت مندرج در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

۳- در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضروری است در روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان (از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار) به نمایندۀ مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده در جدول مندرج در ذیل این اطلاعیه مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

۱-۳- چنانچه نسبت به بندهای جنس، معلولیت و شدت آن معترض هستید.

یادآوری مهم: متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تأیید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند.

۲-۳- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله عکس اشتباه، فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار، در زمان تعیین شده به نماینده سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این‌صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳-۳- چنانچه شماره داوطلبی شما به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

یادآوری‌های مهم‌

۱- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون، هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «د‍‌‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

۵- لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۶- خارج کردن ملزومات آزمون(پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

۱۰– حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

۱۱-با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در این آزمون از ۱۵ تا ۲۱ آبان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام کنید.

۱۲- درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنید. بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.