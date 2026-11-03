به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی با اشاره به آخرین آمار تردد در محورهای مواصلاتی فارس گفت: بررسی داده‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۵ بیش از ۴.۲ میلیون تردد در محورهای ورودی و خروجی استان ثبت شده که بیانگر افزایش ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: متوسط تردد روزانه در محورهای خروجی استان طی این ماه ۷۰ هزار و ۷۸۸ مورد و در محورهای ورودی ۷۲ هزار و ۲۰ مورد بوده است.

شیراز ـ مرودشت پرترددترین محور فارس

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به وضعیت تردد در محور شیراز ـ مرودشت گفت: متوسط تردد روزانه در این محور طی مهرماه به ۵۸ هزار و ۷۷۸ مورد رسید که نشان‌دهنده حجم بالای رفت‌وآمد در این مسیر ارتباطی است.

بنایی ادامه داد: بیشترین میزان تردد در این محور بین ساعات ۱۴ تا ۱۵ ثبت شده است و اطلاع از ساعات اوج ترافیک می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر سفرها، مدیریت جریان عبور و مرور و کاهش زمان سفر کمک کند.

لار ـ لامرد کم‌ترددترین محور استان

وی با اشاره به کم‌ترددترین محور استان نیز گفت: محور لار ـ لامرد با متوسط تردد روزانه یک‌هزار و ۸۲ مورد، کمترین میزان تردد را در میان محورهای بررسی‌شده طی مهرماه به خود اختصاص داده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: داده‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای امکان شناسایی تغییرات جریان ترافیک، بررسی الگوهای سفر و ارزیابی نیازهای شبکه راه‌ها را فراهم می‌کند و مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای است.