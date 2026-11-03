علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، تیم عملیاتی آتش‌نشانی با یک دستگاه خودروی اطفایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه هیتر برقی به دلیل نقص فنی یا علت نامشخص دچار حریق شده و موکت زیر آن نیز آتش گرفته است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اقدام سریع مالک برای کنترل اولیه آتش گفت: هوشیاری ساکن منزل نقش موثری در جلوگیری از گسترش شعله‌ها داشت و مانع سرایت آتش به سایر وسایل و بخش‌های خانه شد.

تاج آبادی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، حریق را به‌طور کامل مهار کردند و پس از بررسی شرایط محیطی و اطمینان از ایمنی محل، توصیه‌های لازم را به ساکنان ارائه دادند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی برقی خاطرنشان کرد: شهروندان باید این تجهیزات را با فاصله مناسب از فرش، موکت، پرده و سایر مواد قابل اشتعال قرار دهند و از سلامت سیم‌کشی و اتصالات برق اطمینان حاصل کنند.