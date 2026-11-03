به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی و باندی از منازل مسکونی با شگرد تخریب درب ورودی (توپی‌زنی) در شهرستان‌های بندرعباس، بستک، پارسیان و بندرلنگه موضوع به دلیل حساسیت بالا و سازمان یافته بودن جرائم به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و تخصصی دریافتند اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک‌های جعلی و مسروقه از استان‌های دیگر وارد هرمزگان شده و با هدف سرقت طلا و جواهرات منازل مسکونی را مورد دستبرد قرار می‌دادند.

دستگیری اعضای اصلی باند در عملیات غافلگیرانه

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان، تصریح کرد: پس از شناسایی هویت دو نفر از اعضای اصلی این باند و با اخذ دستور قضایی مأموران پلیس آگاهی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه به مخفیگاه متهمان اعزام شدند و آنان را دستگیر و به مراکز پلیسی منتقل کردند.

عزیزیان، ادامه داد: بررسی سوابق متهمان نشان داد اعضای این باند از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار هستند و سرکرده باند دارای ۱۳ فقره سابقه کیفری سنگین از جمله سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و سرقت منزل بوده و پیش از این نیز به ۵۰ سال حبس محکوم شده است، همدست وی نیز سوابق متعدد کیفری دارد.

اعتراف به ۵۰ فقره سرقت با ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال

وی با اشاره به گستردگی جرائم ارتکابی این باند، گفت: متهمان در بازجویی‌های فنی به ۵۰ فقره سرقت از منازل اعتراف کردند که ارزش مجموع اموال مسروقه بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان، افزود: در جریان بررسی‌ها دو نفر مالخر که در چرخه سرقت و خرید اموال مسروقه نقش داشتند نیز شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

عزیزیان با اشاره به روند بازگرداندن اموال مسروقه، خاطرنشان کرد: اموال کشف شده با هماهنگی و دستور مقام قضایی برای جبران خسارت به مالباختگان تحویل داده شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با تقویت استحکام درهای ورودی منازل، نصب تجهیزات حفاظتی از جمله دوربین مداربسته و دزدگیر، خودداری از نگهداری مقادیر زیاد طلا، جواهرات و ارز در منزل و استفاده از صندوق‌های امانات بانکی در پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت کنند.