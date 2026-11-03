به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله منوچهری ظهر سه شنبه در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان با اشاره به گستردگی شبکه کتابخانه‌های عمومی در شهرها و روستاهای کشور، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانست و بر ضرورت نزدیک‌تر شدن آموزش‌های دانشگاهی به نیازهای واقعی کتابخانه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه جذب نیروی انسانی برای کتابخانه مرکزی اراک اظهار کرد: با وجود استقبال گسترده داوطلبان از رشته‌های مختلف، سهم دانش‌آموختگان کتابداری و علم اطلاعات در میان افراد برگزیده محدود بود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در تناسب آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای تخصصی کتابخانه‌های عمومی را نشان می‌دهد.

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تاکید بر تقویت مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان افزود: آشنایی با سازماندهی اطلاعات، رده‌بندی، فهرست‌نویسی، شناخت منابع و ارائه خدمات کتابخانه‌ای از جمله توانمندی‌هایی است که باید در فرایند آموزش دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

منوچهری همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت استادان دانشگاه سمنان برای تعریف طرح‌های پژوهشی و برنامه‌های کاربردی شد و گفت: تعامل دانشگاه و کتابخانه‌های عمومی نباید به برگزاری نشست‌های مشترک محدود بماند، بلکه باید به اجرای طرح‌های علمی متناسب با مسائل و نیازهای روز کتابخانه‌ها منجر شود.

وی حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشجویی را از دیگر زمینه های همکاری برشمرد و بر ضرورت شناسایی مسائل کتابخانه‌های عمومی و استفاده از توان علمی دانشجویان و دانش‌آموختگان برای رفع این نیازها تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، با تأکید بر اهمیت ارتباط میان دانشگاه و کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی استادان و دانشجویان دانشگاه سمنان می‌تواند به ارتقای فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای فرهنگی، علمی و اطلاعاتی جامعه کمک کند.

سعید دهقان لو تداوم نشست‌های مشترک، شناسایی زمینه های همکاری و تبدیل پیشنهادهای مطرح شده به برنامه‌های اجرایی را ضروری دانست.

وی افزود: در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای خدمات کتابخانه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص دانش‌آموختگان مطرح و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرد.