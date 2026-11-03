خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سیزدهم آبان در تقویم تاریخ معاصر ایران با رویدادهایی همچون تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ پیوند خورده است؛ مناسبت‌هایی که هر یک بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور را در مسیر مبارزه با استبداد و سلطه خارجی روایت می‌کنند.

این روز علاوه بر جایگاه تاریخی خود، فرصتی برای بازخوانی نقش نسل جوان در تحولات کشور و تأکید بر ضرورت آگاهی، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

در همین راستا، علمای اهل‌سنت استان بوشهر، دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد تاریخی و اجتماعی ۱۳ آبان و اهمیت وحدت و همبستگی ملی بیان کردند. آنان با اشاره به ضرورت پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تقویت روحیه استقلال‌طلبی، بر نقش علم، ایمان، بصیرت و همدلی در ساختن آینده کشور تأکید کردند.

۱۳ آبان نماد استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی

شیخ ابراهیم مقدسی امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور برگ‌هایی پرافتخار از تاریخ مبارزات ملت ایران در مسیر استقلال، آزادی و عزت ملی است؛ روزی که نماد بیداری، آگاهی، ظلم‌ستیزی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: این روز تاریخی فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر ضرورت حفظ استقلال، وحدت ملی، خودباوری و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک با اشاره به جایگاه نسل جوان در آینده کشور تصریح کرد: دانش‌آموزان و جوانان سرمایه‌های ارزشمند ایران هستند و با تکیه بر علم، آگاهی، ایمان، خلاقیت و تلاش می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت و سربلندی کشور باشند.

مقدسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تمامی شهیدان راه استقلال و آزادی، از مردم به‌ویژه نسل جوان دعوت کرد با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، ضمن اعلام انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کنند.

وحدت اسلامی و بصیرت دینی، پشتوانه انسجام ملی است

شیخ محمود خوش‌خبر مشاور دبیر دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت در امور پژوهشی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و نمادی از استقلال‌طلبی، بصیرت و عزت‌خواهی مردم کشور است.

وی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز از جمله تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا افزود: گرامیداشت این مناسبت‌ها فرصتی برای یادآوری مبارزات تاریخی ملت ایران و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

خوش‌خبر با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در جامعه بیان کرد: وحدت اسلامی، همبستگی ملی، بصیرت دینی و پرهیز از تفرقه از عوامل مهم حفظ انسجام جامعه در برابر تهدیدها و چالش‌هاست.

وی با آرزوی عزت، سربلندی و پیشرفت روزافزون برای ایران اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت همدلی میان اقشار مختلف جامعه و حفظ وحدت امت اسلامی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

روز دانش‌آموز، نماد آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان

شیخ حاج علی کنگانی مدرس مدرسه علوم دینی شیخ احمد سعادتی کنگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیزدهم آبان در تاریخ معاصر ایران یادآور رویدادهای ماندگار و فداکاری دانش‌آموزانی است که با آگاهی و روحیه آزادی‌خواهی در تحولات کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی روز دانش‌آموز را فرصتی برای پاسداشت آگاهی، آزادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نوجوانان دانست و افزود: دانش‌آموزان با برخورداری از علم، بینش و احساس مسئولیت می‌توانند نقشی اثرگذار در پیشرفت جامعه و اعتلای کشور ایفا کنند.

مدرس مدرسه علوم دینی شیخ احمد سعادتی کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان، دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب و همه نوجوانانی که در مسیر سربلندی و پیشرفت ایران جان‌فشانی کردند، تصریح کرد: باید زمینه‌های مناسب برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی نسل نوجوان فراهم شود تا این سرمایه انسانی بتواند آینده کشور را با دانش و آگاهی بسازد.

علم‌آموزی و خودباوری، مسیر ساختن ایرانی آباد و مستقل

شیخ اسماعیل خمیسی امام جماعت مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) روستای بنود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد آگاهی، مقاومت و استقلال‌طلبی ملت ایران است و پاسداشت این مناسبت تاریخی، فرصتی برای توجه دوباره به آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه همبستگی در جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: علم‌آموزی، ایمان، آگاهی و خودباوری از عوامل مهم پیشرفت و سربلندی ایران است و نسل جوان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند در مسیر ساختن ایرانی آباد، مستقل و مقتدر گام بردارد.

خمیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، ترویج فرهنگ مقاومت و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی از ضرورت‌هایی است که باید در جامعه تقویت شود.

وی فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشت.