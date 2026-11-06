به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دستورالعمل تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی سال ۱۴۰۵ را با هدف تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور اعلام کرد.

فرصت ثبت نام در این مرحله از چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه آغاز شده است و داوطلبان تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود، برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و داوطلبان با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود مجاز به انتخاب یک رشته فوق تخصصی هستند. پس از ثبت‌نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

میزان ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی

رشته های وابسته به داخلی (در مجموع ۹۱ نفر)

رشته خون و سرطان بالغین ۳۱ نفر. رشته نفرولوژی: ۳۰ نفر. رشته روماتولوژی ۱۵ نفر. رشته بیماری های ریه بزرگسال ۱۲ نفر. رشته غدد درون ریز و متابولیسم ۳ نفر.

رشته های وابسته به کودکان (در مجموع ۷۴ نفر)

رشته طب نوزادی و پیرامون تولد ۲۶ نفر. رشته خون و سرطان کودکان ۱۱ نفر. رشته عفونی کودکان ۹ نفر. رشته کلیه کودکان ۸ نفر. رشته قلب کودکان ۷ نفر. رشته مغز و اعصاب کودکان ۵ نفر. رشته روماتولوژی کودکان ۳ نفر. رشته ریه کودکان ۳ نفر. رشته گوارش کودکان ۲ نفر.

رشته های وابسته به جراحی عمومی (در مجموع ۴۷ نفر)

رشته جراحی قلب و عروق ۱۴ نفر. رشته جراحی عروق و درمان های داخل عروقی ۱۳ نفر. رشته جراحی کودکان ۱۳ نفر. رشته جراحی قفسه صدری ۷ نفر.

رشته های وابسته به داخلی- بیهوشی- فوق تخصص بیماری های ریه بزرگسال (در مجموع ۲۷ نفر)

رشته مراقبت های ویژه پزشکی ۲۷ نفر.

رشته های وابسته به کودکان و طب اورژانس (در مجموع ۵ نفر)

رشته طب اورژانس کودکان ۵ نفر.

رشته های وابسته به روانپزشکی (در مجموع ۱۲ نفر)

رشته روانپزشکی کودک و نوجوان ۱۲ نفر

میزان ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲۵۶ نفر است.

پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در انستیتو قلب شهید رجایی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، بقیه الله (عج)، مازندران، یزد، کرمانشاه، بابل، همدان، زنجان، زاهدان، کرمان، گیلان انجام می گیرد.