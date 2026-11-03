به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زنوزی مطلق در جمع بازیکنان تراکتور پس از دیدار مقابل نفتچی ازبکستان، اظهار داشت: از بازیکنان، کادرفنی و تمامی اعضای تیم بابت تلاش و عملکردشان در این دیدار تشکر می‌کنم. تیم ما با وجود ۱۰ نفره شدن، با روحیه‌ای بالا به بازی برگشت و موفق شد دو گل به ثمر برساند. این موضوع نشان‌دهنده توانایی، ظرفیت فنی و شخصیت بالای تیم است. معتقدم در دیدار قبلی نیز تیم ما مستحق شکست نبود و فوتبال خوبی به نمایش گذاشت.

وی افزود: در دو دیدار اخیر، گل‌هایی دریافت کردیم که بیشتر ناشی از اتفاقات بازی بود، اما گل‌های ما حاصل کار تاکتیکی و تلاش تیمی بود. به بازیکنان و اعضای کادرفنی، به‌ویژه آقا جواد نکونام، خسته‌نباشید می‌گویم. همچنین از شجاع خلیل‌زاده که چه در زمین مسابقه و چه در رختکن نقش مدیریتی و رهبری دارد، تشکر می‌کنم. به اعتقاد من، او طی دو سه سال اخیر یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران بوده است. شجاع در معنای واقعی کلمه شجاع است و در جام جهانی نیز عملکرد بسیار خوبی داشت. اگر گل او در آن رقابت‌ها آفساید اعلام نمی‌شد، بدون تردید می‌توانست یکی از مهم‌ترین گل‌های تاریخ فوتبال کشورمان باشد.

زنوزی با اشاره به شرایط دشوار سفرهای آسیایی تراکتور خاطرنشان کرد: از خستگی بازیکنان ناشی از این سفرها آگاه هستم. دو سفر اخیر به عمان با دشواری‌های زیادی همراه بود و تیم ناچار شد مسیرهای غیرمستقیم و طولانی را طی کند؛ به‌طوری‌که سفر قبلی حدود ۱۸ ساعت و سفر اخیر نیز نزدیک به ۱۴ ساعت به طول انجامید. قطعاً چنین شرایطی بر آمادگی و عملکرد بازیکنان تأثیرگذار است، اما با این وجود، بازیکنان با تمام توان در زمین حاضر شدند. امیدوارم در دیدارهای آینده با کسب نتایج مطلوب، این تلاش‌ها به ثمر بنشیند و بتوانیم از مرحله گروهی رقابت‌ها صعود کنیم.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان تیم گفت: متأسفانه در مقطع کنونی تعداد مصدومان ما زیاد است و این موضوع کار تیم را دشوار کرده است. مهدی ترابی یکی از بازیکنان تأثیرگذار تراکتور نیز در جمع مصدومان قرار دارد. شخصاً علاقه زیادی به ترابی دارم و امیدوارم او و سایر بازیکنان مصدوم هرچه زودتر سلامتی خود را به دست آورند و به ترکیب تیم بازگردند تا بتوانند به تراکتور کمک کنند.

مالک باشگاه تراکتور در ادامه از پیگیری رسمی برای بازگشت میزبانی رقابت‌های آسیایی به ایران خبر داد و گفت: در این زمینه نامه رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده و خواستار بازگشت میزبانی به کشورمان شده‌ایم. معتقدیم با توجه به شرایط فعلی و نبود جنگ، امکان میزبانی ایران باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد فدراسیون هم باید پیگیر باشد. در حالی که عربستان نیز با شرایط و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، انتظار داریم کنفدراسیون فوتبال آسیا با رویکردی عادلانه و بر اساس شرایط واقعی کشورها در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اتفاقات رخ‌داده علیه تراکتور در ورزشگاه‌های مختلف اظهار داشت: طی دو سال اخیر، بیش از ۱۰ مورد فحاشی و هتک حرمت علیه بازیکنان و هواداران تراکتور در ورزشگاه‌های مختلف رخ داده است. ما مستندات این اتفاقات را از طریق کمیته استیناف و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ارسال کرده‌ایم و پیگیر هستیم تا با برخورد قانونی، زمینه ریشه‌کن شدن این رفتارها در فوتبال کشور فراهم شود.

زنوزی با دعوت هواداران تراکتور به حفظ آرامش تأکید کرد: از هواداران عزیز می‌خواهم همچنان خویشتن‌داری و سعه صدر داشته باشند. قرار نیست در پاسخ به توهین و رفتارهای هنجارشکنانه، همان رفتارها را تکرار کنیم. ما نیز قربانی این اتفاقات هستیم و از هواداران می‌خواهم اجازه دهند مدیریت باشگاه از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری کند. اگر از مسیرهای قانونی داخل کشور به نتیجه نرسیم، قطعاً موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی و فیفا دنبال خواهیم کرد. این مسئولیت را می‌پذیرم و تا رسیدن به نتیجه، پرونده را رها نخواهم کرد.

وی با اشاره به اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان تصریح کرد: در آن مسابقه اجازه ندادم تیم وارد زمین شود چراکه معتقد بودم باید برای یک‌بار هم که شده، در برابر چنین اتفاقاتی موضع جدی گرفته شود تا این روند تکرار نشود و خدشه‌ای به وحدت و انسجام کشور وارد نشود. اگر شرایط مشابهی بار دیگر تکرار شود، همین تصمیم را خواهم گرفت. اجازه نمی‌دهم عده‌ای تراکتور و هوادارانش را دستاویز اهداف و منافع خود قرار دهند و از نام این باشگاه بهره‌برداری کنند.

مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: به اعتقاد من، برخی اتفاقات در ورزشگاه‌ها از سوی افرادی سازمان‌دهی می‌شود که به دنبال ایجاد حاشیه و سوءاستفاده از فضای فوتبال هستند. البته مسئولیت اصلی در این زمینه متوجه مدیران و مسئولانی است که وظیفه مدیریت و نظارت بر مسابقات را بر عهده دارند، اما در قبال چنین اتفاقاتی به‌درستی عمل نمی‌کنند.