به گزارش خبرنگار مهر، میرزایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین، با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدا» با شعار «لبیک یا سید مجتبی خامنه‌ای» هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: این گردهمایی فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و همبستگی ملت ایران است.

وی افزود: این مراسم روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، رأس ساعت ۹ صبح در بلوار انصارالحسین(ع)، میدان مینودر قزوین برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تقویت همبستگی ملی گفت: انتظار می‌رود مدیران با اهتمام ویژه و استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مجموعه‌های خود، بستر لازم برای حضور منسجم و پرشور کارکنان به همراه خانواده‌هایشان را فراهم کنند.

میرزایی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق در سطح سازمان‌ها و اتخاذ تمهیدات اجرایی برای حضور هماهنگ کارکنان در صفوف تجمع تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای شد که مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این مراسم به شکلی منسجم و گسترده انجام گیرد.



