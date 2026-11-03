به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رنجبر، بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان، اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی ضرورت دارد تا بار دیگر همبستگی و وحدت خود را به نمایش بگذارند و در پاسداشت این مناسبت تاریخی سهیم باشند.

امام جمعه املش، با اشاره به جایگاه تاریخی و اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان تصریح کرد: این روز یادآور حوادث سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و حضور مردم در راهپیمایی این روز، فرصتی برای نمایش دوباره وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی افزود: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف به دنبال ایجاد اختلاف، تضعیف روحیه عمومی و خدشه‌دار کردن وحدت مردم هستند، حضور آگاهانه و پرشور اقشار مختلف جامعه در صحنه‌های ملی و انقلابی، پیام روشنی از هوشیاری و اتحاد ملت ایران به همراه دارد.

امام جمعه املش با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی است، گفت: حضور مردم در این مراسم، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو، نشان‌دهنده استمرار روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی در جامعه است.

رنجبر ادامه داد: مشارکت گسترده مردم در این مراسم می‌تواند دشمنان را از توطئه علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور مأیوس کند و بار دیگر نشان دهد که ملت ایران در دفاع از ارزش‌ها و منافع ملی خود متحد و استوار ایستاده است.