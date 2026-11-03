به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید شریفی ظهر شنبه در نشست فصلی دبیران ستاد اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی استان قم با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از دستگاه‌های استان در اجرای برنامه‌های ستاد اقامه نماز مشارکت داشته‌اند که اداره کل امور اقتصادی و دارایی، بنیاد مسکن، اداره کل امور مالیاتی، بانک کشاورزی، بانک سپه، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره کل استاندارد و شرکت شهرک‌های صنعتی از جمله آن‌ها هستند.

وی افزود: با توجه به محدودیت بودجه ستاد اقامه نماز، اجرای برنامه‌ها به همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی وابسته است و استمرار این همکاری‌ها برای پیشبرد فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده ضرورت دارد.

کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو بیان کرد: برگزاری اجلاس استانی نماز از جمله برنامه‌هایی است که برای تحقق آن‌ها به همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز داریم.

کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شوراهای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هر دستگاه باید در طول سال ۶ جلسه شورای اقامه نماز برگزار کند و این نشست‌ها مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده استمرار داشته باشد.

شریفی ادامه داد: بررسی‌های ستاد نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها جلسات شورای اقامه نماز را برگزار نکرده‌اند و این مسئله می‌تواند روند برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها را با مشکل مواجه کند.

وی گفت: برنامه‌های اقامه نماز باید از ابتدای سال زمان‌بندی و پیگیری شود و اجرای فعالیت‌های مصوب نباید به پایان سال موکول شود، از این رو برگزاری منظم جلسات شوراها و پیگیری مصوبات اهمیت دارد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت صداوسیمای مرکز قم در ترویج فرهنگ نماز اظهار کرد: در حال حاضر، نماز جماعت یکی از مدارس استان روزهای چهارشنبه به‌صورت زنده از صداوسیما پخش می‌شود و پیشنهاد شده است این برنامه به دانشگاه‌های استان نیز گسترش یابد.

کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز افزود: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده در نشست با مسئولان صداوسیما، دبیران شوراهای اقامه نماز دانشگاه‌ها برای تعیین یک روز مشخص در هفته هماهنگی کنند تا نماز جماعت یکی از دانشگاه‌های استان به‌صورت زنده پخش شود.