به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مدارس شیراز به مناسبت روز دانش‌آموز ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، گفت: شهدای ۱۳ آبان، شهید فهمیده و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، هر کدام به‌نوعی درس‌آموز همه بشریت هستند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در شرایط کنونی کشور افزود: دانش‌آموزان صرفاً آینده‌سازان کشور نیستند، بلکه همین امروز نیز در عرصه‌های مختلف برای کشور و نظام اسلامی تلاش می‌کنند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه حضور نسل متدین و فعال در عرصه‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مایه امیدواری است، گفت: سخنان سنجیده و آمادگی دانش‌آموزان در این نشست نشان‌دهنده ظرفیت فکری و اجتماعی نسل جوان است.

انس و رفاقت؛ زیربنای ماندگاری تشکل‌ها

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات صمیمانه در مجموعه‌های دانش‌آموزی بیان کرد: در کنار جلسات رسمی و سخنرانی‌ها، باید فرصت گفت‌وگوهای صمیمی و خودمانی را در جمع‌های دانش‌آموزی فراهم کرد.

وی با اشاره به برگزاری حلقه‌های دانش‌آموزی در مسجد شهدا افزود: این محافل که فرصتی برای گفت‌وگو و تعامل اعضا فراهم می‌کنند، اقدامی ارزشمند هستند و باید توسعه یابند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با بیان اینکه انس و صمیمیت موجب استحکام پیوندهای تشکیلاتی می‌شود، ادامه داد: اگر در مجموعه‌ها صرفاً به فعالیت‌های رسمی و برنامه‌های تشکیلاتی توجه شود، دیگران نیز می‌توانند همان کارها را انجام دهند، اما رفاقت و انس میان اعضا جایگزین ندارد.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری فرهنگ رفاقت در تشکل‌های دانش‌آموزی گفت: باید رسم رفاقت را در مجموعه‌ها تقویت کنیم؛ اینکه اعضا یکدیگر را بشناسند، پای رفاقت‌هایشان بایستند و در مسیر فعالیت‌های مشترک همراه هم باشند، نخستین گام برای تأثیرگذاری اجتماعی و تربیتی است.

تقویت پیوند تشکل‌های دانش‌آموزی با حرم شاهچراغ(ع)

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت گسترش ارتباط میان مجموعه‌های دانش‌آموزی گفت: اگر بخواهیم تشکل‌های خود را در جامعه مفید و اثرگذار کنیم، باید ارتباطات میان آن‌ها را تقویت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شیراز برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: با محوریت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و نماز جمعه می‌توان اقدامات گسترده و اثرگذاری انجام داد و لازم است ارتباط تشکل‌های دانش‌آموزی با حرم سوم اهل‌بیت(ع) و جایگاه ولایت تقویت شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان تصریح کرد: شیراز توانایی و ظرفیت انجام این اقدامات را دارد و باید این ظرفیت‌ها به‌درستی فعال و به‌روز شوند.

ملت‌سازی؛ زمینه‌ساز دستیابی به نتایج مطلوب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر قدرت و ظرفیت ملت‌ها خاطرنشان کرد: بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بر این باور بودند که با یک ملت نمی‌توان کاری کرد؛ ازاین‌رو باید ملت‌سازی را آغاز کنیم.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان مردم و رهبری افزود: ما رهبر و ولایت داریم و باید با تقویت ارتباطات اجتماعی و همبستگی، زمینه شکل‌گیری امت را فراهم کنیم؛ مسیری که می‌تواند به نتایج مطلوب و اقدامات مؤثر منجر شود.