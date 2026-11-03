به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ساجدی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با تبیین برنامه‌های اجرایی شهرداری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت معابر به عنوان رکن اصلی خدمات شهری تأکید کرد.

آمادگی برای سرشماری نفوس مسکن و همکاری با فرمانداری

ساجدی، با اشاره به نقش کلیدی همکاری‌های میان‌سازمانی، اظهار داشت: در راستای هم‌افزایی با فرمانداری برای برگزاری سرشماری نفوس مسکن، شهرداری تمامی ظرفیت‌های انسانی و نیروی مأمور خود را به‌صورت مضاعف در اختیار قرار داده است.

وی افزود: همچنین فرآیند کدگذاری پستی و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی با سرعت بالایی در حال انجام است تا دقت و سرعت فرآیند سرشماری تضمین شود.

تسریع در اجرای پروژه‌های آسفالت و اصلاح معابر

شهردار نرماشیر در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت پروژه‌های عمرانی این شهر اشاره کرد و گفت: تا این مرحله از سال، حدود ۷۰ هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر اجرا شده است و از هفته پیش رو، فاز جدید عملیات آسفالت‌ریزی با هدف پوشش ۴۰ هزار متر مربع جدید، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت بصری شهر افزود: نرماشیر به دلیل قرارگیری در مسیر ترانزیتی مهم استان، ویترین اصلی شهر، ورودی‌ها و خروجی‌ها هستند، لذا ساماندهی این مناطق، بهبود مبلمان شهری و اصلاح معابر در مسیرهای اصلی، از اولویت‌های اصلی شهرداری برای ارتقای وجهه شهر و تسهیل تردد مسافران است.

چالش بودجه و ضرورت حمایت مسئولان استانی

ساجدی، با اشاره به محدودیت‌های مالی، افزود: عدم تناسب میان جمعیت واقعی شهر و اعتبارات دریافتی، از جمله چالش‌های اصلی در مسیر توسعه است؛ با این حال، با پیگیری‌های مستمر و همکاری با مدیران استانی، از جمله در حوزه تأمین تجهیزات روشنایی معابر، تلاش شده تا نیازهای اولیه تأمین شود.

وی خواستار حمایت بیشتر مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شد تا از طریق جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی و طرح‌های توسعه‌ای، بتوان پروژه‌های استراتژیک همچون احداث پارک‌های تخصصی (از جمله پارک بانوان) و ساماندهی فضای سبز شهری را با سرعت بیشتری به بهره‌برداری رساند.