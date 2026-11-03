به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در انجام ماموریت پلیسی در شاهرود اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع سرقت و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، مأموران با همکاری پلیس آگاهی، طرح نظارت و بازدید از واحدهای صنفی ضایعاتی را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ضایعاتی افزود: در اجرای این طرح، مأموران از هشت واحد صنفی بازدید کردند و وضعیت فعالیت این واحدها از نظر رعایت ضوابط قانونی و نحوه خرید و فروش اقلام و ضایعات مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: در جریان این بازدیدها، دو واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای قبلی و خرید و فروش تعدادی از اموال مسروقه شناسایی شدند که با هماهنگی‌های قانونی، فعالیت آن‌ها متوقف و محل کسب آن‌ها پلمب شد.

شائینی با تأکید بر نقش نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات در پیشگیری از سرقت بیان کرد: رعایت قوانین و مقررات صنفی از سوی فعالان این حوزه اهمیت زیادی دارد و خرید اقلام بدون احراز مالکیت و توجه به منشأ کالاها می‌تواند زمینه سوءاستفاده سارقان از این مراکز را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، اصناف و بازاریان با مجموعه انتظامی، از متصدیان واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان، از خرید و فروش اموال مشکوک یا فاقد مدارک معتبر خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود همچنین بر ضرورت مشارکت اصناف در برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر فعالان صنفی با پلیس برای پیشگیری از جرائم و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی شد.