به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، امروز سه‌شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۶، تماس تلفنی بین بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان، برقرار شد.

نادر زکی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر، اعلام کرد که دو طرف درباره تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش و جلوگیری از جنگ در منطقه با توجه به پیامدهای به شدت منفی از همه جوانب سیاسی، اقتصادی و انسانی چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان، رایزنی کردند.

وزرای خارجه مصر و عمان بر سر تداوم رایزنی و اقدامات در راستای جلوگیری از جنگ و بازگشت به راه حل سیاسی و مذاکرات توافق کردند.