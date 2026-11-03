به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان و هادی حق‌شناس استاندار گیلان با صدور پیامی مشترک، مردم را به حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.



متن پیام به شرح ذیل است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی، استقلال‌خواهی و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران است؛ روزی که ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت، همواره بر حق تعیین سرنوشت و استقلال خود پای فشرده است.



امسال در شرایطی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان می‌رویم که ملت ایران در ماه‌های اخیر، حوادث و آزمون‌های مهمی از جمله جنگ رمضان، مواجهه با تهدیدات و فشارهای نظامی، تحریم‌های اقتصادی و دریایی و تلاش دشمنان برای ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را پشت سر گذاشته است. این تحولات بار دیگر نشان داد که سیاست فشار و تحریم، نه‌تنها اراده ملت ایران را متزلزل نمی‌کند، بلکه ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت توان داخلی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.



بی‌تردید، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی علی الخصوص شهید قائد امت سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) و نمایش وحدت و همبستگی ملی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه و یک‌جانبه‌گرایانه قدرت‌های استکباری است.



در شرایطی که فشارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های تحمیلی، معیشت و زندگی مردم را هدف قرار داده است، حضور آگاهانه و یکپارچه ملت ایران در صحنه‌های ملی و انقلابی، بیانگر عزم و اراده آنان برای صیانت از استقلال، عزت و منافع ملی و دفاع از حقوق ملت خواهد بود.



اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای گرانقدر ایران اسلامی، از مردم بصیر، شجاع و همیشه در صحنه گیلان، دیار میرزا کوچک‌خان‌ها و خط‌شکنان عرصه جهاد و مقاومت که بارها ثابت کرده‌اند که در روزهای سخت، میدان‌دار اصلی دفاع از انقلابند؛ خاصه دانش‌آموزان و دانشجویان پرشور، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌کنیم تا با گام‌هایی استوار و حضوری توفنده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، خشم انقلابی خود را فریاد زده و به دشمن بفهمانند که گیلان، سنگر تسخیرناپذیر ولایت و مقاومت است.

