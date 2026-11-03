به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اسماعیل‌شعار از آغاز جشنواره استانی «آرشام» با شعار «ارتقا و رشد شبکه انقلابی و مؤمن بسیج دانش‌آموزی» خبر داد و با بیان اینکه این رویداد فرهنگی و تشکیلاتی به یاد شهید آرشام سرایداران، از شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، نام‌گذاری شده است، گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، ارزیابی و تقویت ظرفیت‌های انسانی و تشکیلاتی بسیج دانش‌آموزی طراحی شده و بستری برای رقابت سازنده و ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در مدارس فراهم می‌کند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان فارس با اشاره به جامعه هدف این جشنواره گفت: مدیران مدارس، مربیان تربیتی، دبیران درس آمادگی دفاعی، فرماندهان واحدهای پیشگام و پویندگان بسیج دانش‌آموزی و سایر عوامل مؤثر در فعالیت‌های تربیتی و تشکیلاتی در این رویداد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا الگوهای موفق شناسایی و معرفی شوند.

اسماعیل‌شعار درباره زمان‌بندی برگزاری جشنواره نیز بیان کرد: این رویداد در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار می‌شود که مرحله شهرستانی آن در آبان‌ماه و مرحله استانی در بهمن‌ماه سال جاری پیش‌بینی شده است و برگزیدگان مرحله نخست به مرحله استانی راه می‌یابند.

وی افزایش مشارکت همگانی، توسعه و تعمیق فعالیت‌های تشکیلاتی و ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی در محیط‌های آموزشی را از مهم‌ترین اهداف جشنواره آرشام عنوان کرد.