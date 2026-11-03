به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال تیوی بیفوما از استقلال خوزستان به پرسپولیس بار دیگر به یکی از سوژه‌های داغ فوتبال ایران تبدیل شده است. بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل استقلال خوزستان، در اظهارات اخیر خود علیه مدیران پرسپولیس موضع گرفته و مدعی شده است که این باشگاه باید بابت انتقال مهاجم سابق آبی‌پوشان اهوازی، مبلغ ۳۵۰ هزار دلار پرداخت کند. او همچنین از پیگیری حقوقی و انضباطی این پرونده خبر داده است.

خبرگزاری مهر به تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال خوزستان و تیوی بیفوما دست پیدا کرده که بررسی مفاد آن، نکات مهمی درباره چگونگی انتقال این بازیکن را آشکار می کند.

بند سوم؛ اقاله قرارداد و قطعی شدن انتقال

مهم‌ترین بخش این سند، بند سوم آن است؛ بندی که به‌طور مشخص درباره وضعیت قرارداد بیفوما با استقلال خوزستان صحبت می‌کند.

در این بند آمده است که بازیکن با امضای این توافق، قرارداد خود با باشگاه استقلال خوزستان را فسخ کرده و انتقالش به باشگاه پرسپولیس را قطعی نموده است. همچنین بیفوما متعهد شده تشریفات مربوط به انتقال و امضای قرارداد جدید را مطابق توافق انجام دهد.

در ادامه نیز تصریح شده که با امضای تفاهم‌نامه، قرارداد میان طرفین اقاله شده و بازیکن تعهدی نسبت به باشگاه مبدأ نخواهد داشت. این بخش اهمیت زیادی دارد؛ چرا که برخلاف روایتی که انتقال بیفوما را حاصل توافق مستقل او با پرسپولیس پیش از فسخ قرارداد با استقلال خوزستان می‌داند، سند موجود از یک توافق سه‌جانبه حکایت می‌کند که در آن، اقاله قرارداد قبلی انجام و سپس این بازیکن با سرخ ها قرارداد را امضا کرده است.

وقتی قرارداد قبلی بازیکن با توافق طرفین اقاله می‌شود، رابطه قراردادی پیشین خاتمه پیدا می‌کند و قرارداد بعدی باید به‌عنوان یک رابطه حقوقی جدید و بر اساس مقررات نقل‌وانتقالاتی بررسی شود.

بنابراین صرف وجود قرارداد قبلی نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای غیرقانونی دانستن انتقال باشد. باید ابتدا وضعیت اقاله قرارداد و سپس شرایط انعقاد و ثبت قرارداد جدید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوعی که می‌تواند یکی از محورهای اصلی دفاع حقوقی پرسپولیس در این پرونده باشد.

نکته مهم دیگر در تفاهم‌نامه، بند پنجم آن است. طبق مفاد این بند، اختلاف احتمالی دو باشگاه باید در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بررسی شود.

در واقع، اختلاف فعلی در وهله نخست یک اختلاف قراردادی میان دو باشگاه ایرانی است و باید از مسیر مراجع داخلی فوتبال پیگیری شود. پس از صدور رأی کمیته تعیین وضعیت، امکان اعتراض در کمیته استیناف وجود دارد و در صورت طی مراحل داخلی و فراهم بودن شرایط قانونی، موضوع می‌تواند به دادگاه داوری ورزش (CAS) ارجاع شود.

به همین دلیل، باید میان اختلاف قراردادی دو باشگاه و ادعاهای مربوط به تخلفات انضباطی تفکیک قائل شد. صرف طرح ادعا درباره نحوه مذاکره با بازیکن، به معنای اثبات تخلف و تعیین مسئولیت انضباطی نیست.

اختلاف ۳۵۰ هزار دلاری پابرجا می‌ماند؟

مدیرعامل استقلال خوزستان همچنان مدعی است که قرارداد دوساله‌ای با بیفوما داشته و به همین دلیل، پرسپولیس باید مبلغ ۳۵۰ هزار دلار را پرداخت کند.

در سوی دیگر موضع پرسپولیس این است که قرارداد ثبت‌شده بیفوما در سازمان لیگ یک‌ساله بوده و قرارداد فصل دوم او به ثبت نرسیده است. به همین دلیل، سرخ‌پوشان الزام خود به پرداخت مبلغ مورد مطالبه استقلال خوزستان را قبول ندارند.

آنچه در این پرونده اهمیت دارد، بررسی اسناد و تعهدات طرفین است. تفاهم‌نامه سه‌جانبه با بندهای سوم و پنجم خود، نکات مهمی درباره نحوه اقاله قرارداد قبلی و مسیر رسیدگی به اختلافات مطرح می‌کند. از این منظر، ادعای اینکه بیفوما ابتدا با پرسپولیس قرارداد بسته و سپس به‌صورت مستقل برای فسخ قرارداد با استقلال خوزستان اقدام کرده، با مفاد بند سوم این تفاهم‌نامه همخوانی ندارد.

حالا باید دید با ادامه موضع‌گیری‌های ابوالقاسم‌پور مدیرعامل فعلی استقلال خوزستان، این پرونده در نهایت از چه مسیری به سرانجام می‌رسد؛ پرونده‌ای که تعیین تکلیف آن به بررسی دقیق اسناد، مقررات نقل‌وانتقالاتی و تصمیم مراجع صالح نیاز دارد.