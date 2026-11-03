به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، بر ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، مقابله با بی‌عدالتی و تقویت عدالت اجتماعی تأکید کرد.

وی در این پیام با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان اظهار داشت: این روز یادآور رویدادهایی است که با ایثار و فداکاری ملت ایران در مسیر آزادی و استقلال رقم خورد و دانش‌آموزانی که در سال ۱۳۵۷ در صف مقدم ایستادگی حضور داشتند، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، از جمله دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان تأکید کرد.

طاهری جبلی با اشاره به مسئولیت اجتماعی کمیته امداد در حمایت از اقشار نیازمند تصریح کرد: این نهاد با تکیه بر روحیه ایثار و ایستادگی، مأموریت خود را در حمایت از خانواده‌های نیازمند و تقویت عدالت اجتماعی دنبال می‌کند.

وی افزود: حمایت از بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد استان تهران، بخشی از مسیر خدمت به محرومان و تلاش برای اعتلای کشور است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه، ضمن تبریک روز دانش‌آموز به دانش‌آموزان، دانشجویان و خدمتگزاران نظام اسلامی، از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد و این حضور را فرصتی برای تأکید دوباره بر آرمان‌های انقلاب و مواضع اعلام‌شده در این مناسبت دانست.

طاهری جبلی در پایان، با تأکید بر ضرورت حمایت از نسل جوان و اقشار آسیب‌پذیر، از درگاه خداوند متعال برای برکت و شکوه بیشتر این نهاد و پیروزی انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد.