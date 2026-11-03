به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان به همراه د قنبری‌باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان و جعفری مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان با یاسر عبدالزهرا سفیر جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی و تسهیل روند تحصیل دانشجویان عراقی بررسی شد.

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رئیس سازمان امور دانشجویان دراین دیدار، با اشاره به مشکلات پیش‌آمده دانشجویان خارجی به‌ویژه دانشجویان عراقی طی جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین محدودیت‌های ارتباطی گذشته اظهار داشت: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با نهادهای ذی‌ربط، بخشنامه‌ای به تمامی دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است؛ بر این اساس، تمامی دانشجویان و حتی فارغ‌التحصیلانی که به‌دلیل مسائل سال‌های گذشته با چالش‌هایی رو به رو و دریافت دانشنامه مواجه هستند، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه تا تاریخ ۱۱ آذرماه مدارک خود را از طریق سامانه جدید ادب بارگذاری کنند.

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حبیبا تأکید کرد: با اجرای این بخشنامه، تمامی موانع یادشده به‌طور ریشه‌ای برطرف خواهد شد و اطمینان می‌دهیم که من‌بعد شاهد بروز چنین مشکلاتی برای دانشجویان عراقی نخواهیم بود.

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رئیس سازمان امور دانشجویان بیان کرد: آموزش زبان فارسی به عنوان یک نیاز جهت جذب دانشجو در خارج از کشور محسوب می‌شود. در این راستا، می توانیم از ظرفیت‌های اساتید زبان فارسیِ ایران مستقر در عراق، جهت برگزاری و تدریس دوره‌های زبان فارسی پیش از ورود به ایران استفاده کنیم، به گونه‌ای که دانشجو، آموزش زبان فارسی را پیش از ورود به کشور سپری نماید.

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وی با تأکید بر روابط دیرینه، و برادرانه و مشترکات بسیار زیاد میان دو ملت ایران و عراق و جایگاه علمی برجسته جمهوری اسلامی ایران در نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی و قرارگیری آموزش عالی ایران در رتبه‌های ۱۵ تا ۱۶ جهانی، از توافق برای اعطای بورس‌های جدید خبر داد و گفت: در جریان مذاکرات با سفیر عراق، مقرر شد ۲۰۰ بورس تحصیلی برای متقاضیان تحصیل در ایران اختصاص یابد. شرط اصلی بهره‌مندی از این امتیاز، احراز نمرات عالی در دروس پایه مقطع دیپلم مانند ریاضی و هندسه برای متقاضیان رشته‌های فنی و مهندسی است و اگر در سال نخست فرآیند پذیرش با موفقیت انجام شود در سال های اتی ظرفیت پذیرش افزایش خواهد یافت.

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رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان برگزیده این طرح در سرآمدترین دانشگاه‌های کشور پذیرش خواهند شد. امید است با این اقدام، دیپلماسی علمی دو کشور بیش از پیش تحکیم یافته و زمینه حضور نخبگان عراقی در مناصب عالی تخصصی و مدیریتی دولت جمهوری عراق فراهم گردد.

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