به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی، بر ضرورت ترویج فرهنگ رضوی و استفاده از ظرفیت‌های ادبیات و هنر برای انتقال ارزش‌های انسانی و دینی به نسل جدید تأکید کرد.

احسان جهانیان با اشاره به میزبانی بوشهر از این رویداد ملی اظهار کرد: بوشهر خاستگاه فرهنگ، ادب، هنر و هویت ایرانی و اسلامی است و در طول تاریخ، الگویی از دینداری، همزیستی، مقاومت، آزادگی و مهمان‌نوازی بوده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ رضوی می‌تواند راهنمای زندگی امروز باشد، افزود: امام رضا (ع) مروج ارزش‌های انسانی، اخلاقی و اجتماعی بودند و در سیره ایشان، عقلانیت، گفت‌وگو، مدارا، کرامت انسانی و عدالت‌خواهی جایگاه برجسته‌ای دارد.

جهانیان با اشاره به نقش هنر و ادبیات در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی تصریح کرد: انتقال ارزش‌ها و معارف دینی از مسیر زبان هنر و ادبیات، نفوذ و اثربخشی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جدید با این مفاهیم را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت شناخت علایق نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: باید ذائقه نسل جدید را شناخت و متناسب با علاقه‌مندی‌های آنان، محتوای ادبی تولید کرد؛ محتوایی که در نهایت بر مفاهیمی همچون عدالت، کرامت، محبت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری متمرکز باشد.

در پایان پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی که به میزبانی بوشهر برگزار شد، از ۹ برگزیده ملی در بخش‌های مختلف داستان‌نویسی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.