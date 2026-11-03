به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان ظهر سه شنبه در مراسم اجرای طرح «صلح آبی» در سمنان با تلفیق اقدامات حمایتی و فرهنگی، بیان کرد: طرحی که در کنار تأمین تجهیزات ذخیره آب برای مناطق کم برخوردار، تقویت کتابخانه‌های عمومی و ترویج فرهنگ مطالعه را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به نیازهای زیرساختی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: توسعه پایدار تنها با ایجاد زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود و باید در کنار تأمین نیازهای امروز مردم، برای افزایش آگاهی و توانمندی نسل آینده نیز سرمایه‌گذاری کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اهدای یک هزار و ۸۶۱ جلد کتاب به کتابخانه‌های مناطق کم‌برخوردار استان افزود: این اقدام می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری، پرورش خلاقیت و تقویت امید در میان کودکان و نوجوانان فراهم کند.

درخشان با بیان اینکه طرح صلح آبی با همکاری فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر و حمایت آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره‌جنوبی (کوئیکا) اجرا می‌شود، گفت: این طرح با هدف تقویت پایداری منابع آب و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت هلال‌احمر تنها به امدادرسانی هنگام حوادث محدود نیست، آموزش، پیشگیری و توانمندسازی جوامع محلی را از دیگر مأموریت‌های این جمعیت دانست و بر ضرورت گسترش فرهنگ حفاظت از منابع آب تأکید کرد.