به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای رویداد ملی «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی» و پویش «اول خانواده شهدا» در استان فارس، از مادر شهیدان محمود، احمد و حسین فهیمی از شهدای دوران دفاع مقدس با حضور مدیر و کارشناسان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تجلیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس، در این دیدار با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ملی «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی» گفت: این برنامه در لبیک به فرمان رهبر انقلاب و با هدف دیدار با خانواده‌های شهدا، تکریم آنان، آشنایی با سیره شهدا و پیگیری مشکلات این خانواده‌ها، هر هفته سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه داشته‌های امروز جامعه به برکت خون شهداست، افزود: به حرمت ایثارگری شهدا باید خانواده‌های آنان را گرامی داشت و شهدای فعال در عرصه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری را که کمتر شناخته شده‌اند، شناسایی و به جامعه معرفی کرد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت معرفی شهدای فعال مساجد و پاسداشت خانواده‌های آنان گفت: شهدا کار اصلی و جهادی را انجام دادند و امروز وظیفه ماست که به حرمت خون آنان، برای احیای مساجد و تداوم فعالیت‌های فرهنگی این پایگاه‌ها اقدام عملی انجام دهیم.

امیدی در پاسخ به مطالبه مادر شهیدان فهیمی درباره وضعیت مسجد علی‌بن‌ابیطالب(ع) شیراز، محل رشد و اعزام این شهدا، ابراز امیدواری کرد با همکاری نهادهای مرتبط و فعالان مسجدی، مشکلات این مسجد پیگیری و برطرف شود.

مسجد؛ خاستگاه تربیت و اعزام شهیدان فهیمی

رقیه رحیمی‌پور، مادر شهیدان فهیمی نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری مسجد علی‌بن‌ابیطالب(ع) در تربیت فرزندانش، احیای این مسجد را مهم‌ترین دغدغه خود، خانواده شهدا و اهالی محله دانست و گفت: چراغ این مسجد باید روشن بماند.

وی با بیان اینکه فرزندانش در همین مسجد رشد کرده و از همین پایگاه به جبهه اعزام شده‌اند، افزود: آنان با قرآن، نماز، اذان‌گویی و فعالیت‌های مسجدی مأنوس بودند و ارتباط عمیقی با مسجد و محله داشتند.

مادر شهیدان فهیمی با اشاره به حضور چهار فرزند پسر و دامادش شهید محمد مرادی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: محمود در ۱۳ سالگی به جبهه رفت و سال ۱۳۶۱ در انفجار پادگان کازرون به شهادت رسید؛ احمد نیز در عملیات قدس ۳ شهید شد و پیکر مطهرش پس از ۱۳ سال تشییع شد.

رحیمی‌پور ادامه داد: مسعود هنگام فعالیت مستندسازی برای صداوسیما در قشم به لقاءالله پیوست و حسین که جانباز ۷۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۵ به شهادت رسید. همچنین شهید محمد مرادی و احمد مرادی که در دوران دفاع مقدس مفقود شده بودند، پس از سال‌ها شناسایی شدند.

وی با اشاره به سابقه ایثارگری همسرش گفت: پدر شهیدان فهیمی نیز از رزمندگان و فعالان دوران دفاع مقدس بود که پس از تشییع پیکر احمد به رحمت خدا رفت.

گفتنی است، شهید حسین فهیمی به‌عنوان شهید شاخص سال ۱۴۰۰ استان فارس معرفی شده بود و مستندهایی درباره مسجد و فعالیت‌های آن ساخته است.