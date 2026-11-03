به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر اصفهانی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران، در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، از اعضا، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و کارکنان این جمعیت خواست با حضوری پررنگ و منسجم در مراسم راهپیمایی این روز شرکت کنند.

وی در این پیام، سیزدهم آبان را یادآور ایستادگی، بصیرت و استقلال‌طلبی ملت ایران دانست و حضور آگاهانه مردم در این مناسبت را جلوه‌ای از همبستگی ملی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران همچنین با اشاره به مسئولیت این جمعیت در تأمین خدمات امدادی، از آمادگی کامل مجموعه هلال‌احمر استان برای ارائه خدمات در جریان برگزاری مراسم خبر داد.

اصفهانی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های امدادی، عملیاتی و درمانی و استقرار نیروهای متخصص و تجهیزات مورد نیاز، آمادگی دارد خدمات امدادی، کمک‌های اولیه و پاسخگویی به حوادث احتمالی را در طول برگزاری مراسم ارائه کند.

وی حضور اعضای خانواده بزرگ هلال‌احمر در کنار انجام مأموریت‌های انسان‌دوستانه و خدمت‌رسانی به مردم را جلوه‌ای از پیوند تعهد اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی دانست.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران در پایان، برای ملت ایران آرزوی سلامتی و سربلندی کرد.