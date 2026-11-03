به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر سه شنبه در جلسه قرارگاه تبیین با حضور ائمه جمعه استان مرکزی، شرایط کنونی جهان اسلام را حساس و سرنوشت‌ساز دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، هوشیاری، تلاش مستمر و پایبندی به تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) نیاز داریم.

وی افزود: غفلت و سهل‌انگاری می‌تواند زمینه‌ساز آسیب باشد، اما با هوشیاری، سخت‌کوشی و پایمردی می‌توان از شرایط دشوار عبور کرد و به موفقیت رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخی ایران تصریح کرد: ملت ایران در دوره‌های مختلف، از سقوط صفویه و دوران قاجار تا سلطنت پهلوی، با عقب‌ماندگی، غفلت و دخالت بیگانگان مواجه بوده است، اما به برکت اراده الهی و مجاهدت شخصیت‌های بزرگ دینی، زمینه تحولی عظیم در عرصه‌های معنوی و سیاسی کشور فراهم شد.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به نقش علمای بزرگ در حفظ و تقویت حوزه‌های علمیه و معارف اسلامی گفت: در دوران سلطنت رضاخان و سیاست‌های ضد دینی آن رژیم، عالمان و شخصیت‌های بزرگی با روحیه‌ای مجاهدانه برای تأسیس، توسعه و تقویت مراکز دینی تلاش کردند و آثار این مجاهدت‌ها همچنان برای نسل امروز و آینده باقی است.

وی با اشاره به نهضت امام خمینی(ره) در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و مخالفت ایشان با قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ افزود: امام خمینی(ره) در برابر قانونی که به مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت قضایی می‌داد، ایستادگی کردند و اجازه ندادند استقلال و عزت ملت ایران در برابر سلطه بیگانگان نادیده گرفته شود؛ مواضعی که به تبعید ایشان از کشور انجامید، اما هرگز موجب عقب‌نشینی از انجام تکلیف الهی نشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب و جمعی از فرماندهان و مدافعان کشور تاکید کرد: این حوادث داغ بزرگی بر دل ملت ایران گذاشت، اما خون شهدا به عاملی برای بیداری، افزایش بصیرت و تقویت حضور مردم در صحنه تبدیل شد.

وی ادامه داد: خون شهدا همچون آبیاری درخت انقلاب، زمینه رشد و بالندگی بیداری، همت، غیرت و شجاعت را در جامعه فراهم کرد و حضور آگاهانه مردم در میدان، جلوه‌ای از فرهنگ عاشورایی و انقلابی را به نمایش گذاشت.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه، شناخت شرایط زمانه و پرهیز از غفلت و بی‌تفاوتی را ضروری دانست و گفت: باید مراقب بود حق به فراموشی سپرده نشود و زمینه گسترش باطل و کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه فراهم نشود.

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) برای انتقال انسان‌ها از پرستش بت‌ها به عبادت خداوند، از اطاعت شیطان به اطاعت رحمان و از جور و ستم به عدالت مبعوث شدند و قرآن کریم را به‌عنوان کتاب هدایت و برنامه زندگی بشر در اختیار جامعه قرار دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با هشدار نسبت به وارونه شدن ارزش‌ها در جوامع اسلامی تصریح کرد: از آسیب‌های جدی جوامع آن است که حق و حقیقت به حاشیه رانده شود، قرآن مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد و معروف‌ها فراموش شوند، درحالی‌که منکرات در جامعه گسترش پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: باید جریان‌هایی را که درصدد تحریف ارزش‌های دینی و ایجاد فاصله میان امت اسلامی و قرآن هستند، به‌درستی شناخت و اجازه نداد شعارها و ظواهر فریبنده، افکار عمومی را منحرف کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به تحولات منطقه نسبت به تلاش برخی قدرت‌ها برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تضعیف وحدت جهان اسلام هشدار داد و افزود: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف به دنبال انحراف افکار عمومی و فاصله انداختن میان ملت‌های مسلمان و آرمان‌های اصیل اسلامی هستند.