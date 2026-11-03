به گزارش خبرنگار مهر، سیروس عباس زاده بعدازظهر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه افزود: اولین دوره مسابقات مینی فوتبال قهرمانی کشور در رده های سنی پایه با شرکت ۳۲ تیم از ۲۰ استان کشور به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته مینی فوتبال آذربایجان شرقی عنوان کرد: این مسابقات از روز چهارشنبه ۱۳ آبان بمناسبت روز دانش آموز و گرامیداشت شهدای میناب در زمین چمن مصنوعی شهید توانا شهرداری به مدت ۵ روز برگزار خواهد شد.

عباس زاده یادآور شد: افتتاحیه این مسابقات روز پنجشنبه با حضور مسئولین ورزش استان ساعت ۱۱ صبح برگزار می گردد.

وی نمایندگان استان در این رقابت ها را به ترتیب زیر ۱۳ سال تیم های نسل نو تبریز و شهید پناهی و در رده زیر ۱۶ سال تیم های امید به فردای بیرق و شهاب سردرود عنوان کرد.

عباس زاده توضیح داد: مینی فوتبال استان از سال ۱۴۰۰ با مجوز اداره ورزش و جوانان و زیر نظر هیات همگانی و با ۱۸ رشته زیرمجموعه مشغول به فعالیت شده است و خدا را شکر هر ساله به عنوان کمیته برتر کشوری انتخاب شده ایم.

وی اضافه کرد: تیم مینی فوتبال آذربایجان شرقی به نمایندگی از ایران در سال ۱۴۰۳ با حضور در جام باشگاه های جهان با نام سالار خسروشاه در این مسابقات شرکت کرد و برای اولین بار مقام سوم جهانی را بدست آورد.

رئیس کمیته مینی فوتبال استان در مورد مسابقات یادآور شد: مسابقات در زمین فوتبال چمن مصنوعی شهید توانا شهرداری تبریز و با تعداد ۶ به ۶ برگزار شده و طول و عرض دروازه ۴ در ۲ خواهد بود.

عباس زاده در خصوص جوایز این دور از مسابقات اذعان داشت: چون مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود حکم و لوح جوایز آن خواهد بود و در تلاش هستیم از ظرف باشگاه شهرداری جوایزی را نیز در نظر بگیریم.

رئیس کمیته مینی فوتبال استان در خصوص تعداد تیم های فعال در سطح استان اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰ تیم در رشته مینی فوتبال فعالیت دارند و ۱۵۲ مربی مینی فوتبال و ۷۴ داور در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

عباس زاده در مورد داوران این مسابقات توضیح داد: خوشبختانه ۱۲ داور از استان خودمان و تنها ۴ داور از دیگر استان ها در این رقابت ها قضاوت خواهند کرد.

وی با گلایه از عدم همراهی هیات فوتبال استان در امر داوری خاطرنشان کرد: از گذشته هیات فوتبال استان با این نگرش که مینی فوتبال باید زیر نظر هیات مطبوع فعالیت کند از همراهی داوران و مربیان استان در رشته مینی فوتبال مخالفت بعمل می آورد.

عباس زاده در خصوص تماشای مسابقات عنوان کرد: تماشای این مسابقات برای عموم آزاد خواهد بود و بازی ها از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وی در مورد تیم های لیگ برتری بانوان و آقایان مینی فوتبال استان بیان داشت: در حال حاضر تیم مدافعان حرم بانوان در لیگ برتر فعالیت دارد و تیم های آنی پمپ بانوان و شهید سرانجام و خسروشاه آقایان در لیگ دسته یک فعالیت دارند.