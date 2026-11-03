به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نقشه برداری کشور، صیدایی در نشست تخصصی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر اهمیت حکمرانی داده‌محور و اطلاعات مکانی، نقش سازمان نقشه‌برداری کشور را در این زمینه راهبردی دانست.

وی با اشاره به تحولات پرشتاب دنیای امروز اظهار کرد: مدیریت علمی در شرایط کنونی به اطلاعات و داده‌های دقیق، صحیح، روزآمد و اطمینان‌بخش نیاز دارد و برنامه‌ریزی به‌عنوان شالوده مدیریت، بدون دسترسی به چنین داده‌هایی امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به برخی دستاوردهای این سازمان در سال‌های اخیر، عملیاتی شدن هواپیمای عکسبرداری سازمان پس از هشت سال، کسب مرجعیت بین‌المللی در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی با مصوبه هیئت وزیران، تهیه نقشه ۳۵۰ شهر برای سرشماری ثبتی‌مبنای مرکز آمار ایران، ارائه ۳۵۰ هزار چارت دریایی و تهیه نقشه پایه ملی کشور را از جمله این اقدامات برشمرد.

صیدایی با بیان اینکه سازمان نقشه‌برداری کشور بیش از ۷۰ سال تجربه در تولید نقشه و داده‌های مکانی مورد نیاز کشور دارد، افزود: این سازمان غنی‌ترین آرشیو ملی نقشه و اطلاعات مکانی کشور را در اختیار دارد که شامل بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی از دهه ۳۰ شمسی تاکنون است.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان در تدوین ۲۳ عنوان اطلس ملی تصریح کرد: این اطلس‌ها در حال تبدیل شدن به اطلس‌های پویا هستند. همچنین سازمان نقشه‌برداری کشور مرجع ملی تعیین چارچوب مختصاتی و مرجع راهبری و نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداری در کشور است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور همچنین با معرفی این سازمان به‌عنوان مرجع ملی سامانه زیرساخت داده مکانی (SDI) گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار لایه اطلاعات مکانی از سوی ۶۰۰ دستگاه در این سامانه به اشتراک گذاشته شده است که ظرفیت مهمی برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به شمار می‌رود.

داده‌های مکانی، یکی از دو چشم بینای برنامه‌ریزی کشور

در ادامه این نشست، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر اهمیت داده‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اظهار کرد: امروز دیگر نمی‌توان بدون چشم بینا حرکت کرد و اگر در تاریکی حرکت کنیم، باید هزینه‌های فراوانی بپردازیم. این چشم بینا صرفاً چشم فیزیکی نیست، بلکه مجموعه‌ای از داده‌هاست که امکان مشاهده واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه‌ریزی افزود: این سازمان برای شناخت وضعیت کشور به دو دسته اطلاعات نیاز دارد؛ نخست داده‌های خانوار در سراسر کشور و دیگری اطلاعات مکان‌محور که از طریق نقشه‌برداری جمع‌آوری می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: با دسترسی هم‌زمان به اطلاعات خانوارها، داده‌های کلان اقتصادی و اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، امکان تجمیع و تحلیل اطلاعات، شناسایی روندهای گذشته و آینده‌نگری فراهم می‌شود و می‌توان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کشور انجام داد.

رونمایی از نسخه انگلیسی اطلس تاریخ ایران و نقشه برجسته کشور

در حاشیه این نشست با حضور عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، از نسخه انگلیسی اطلس تاریخ ایران و نقشه برجسته سه‌بعدی ایران رونمایی شد.

اطلس تاریخ ایران از مجموعه اطلس‌های ملی کشور است که دوره‌های مختلف تاریخی ایران را با جزئیات و مستندات علمی ارائه می‌کند. این اثر حاصل چندین سال تحقیق و مطالعه است و با نظارت و کارشناسی ۱۶ تن از استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، باستان‌شناسی و جغرافیا تهیه شده است.

نسخه دوم این اطلس پس از گذشت حدود سه دهه از انتشار نسخه نخست، با تدقیق موقعیت‌های مکانی نقشه‌ها و افزودن منتخبی از نقشه‌های تاریخی خلیج فارس، برای نخستین بار به زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده است. این اثر با هدف استفاده در مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف منتشر شده است.

همچنین در این مراسم از نقشه برجسته سه‌بعدی ایران با ابعاد ۱.۵ در ۱.۵ متر رونمایی شد. این نقشه با انطباق بر آخرین مرزهای مصوب وزارت کشور و با استفاده از فناوری روز دنیا تولید شده و پستی و بلندی‌های سراسر کشور را به نمایش می‌گذارد.

تمامی مراحل طراحی و چاپ این محصول با استفاده از تجهیزات و ظرفیت داخلی سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شده است.

عارف: سازمان نقشه‌برداری باید در کنار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد

در ادامه این نشست، عارف معاون اول رئیس‌جمهور، شناخت دقیق سرزمین را زیربنای حکمرانی مؤثر دانست و اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری کشور به دلیل اهمیت و جایگاه حاکمیتی خود باید در کنار نهاد برنامه‌ریزی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند به‌صورت مکمل یکدیگر فعالیت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق سرزمین در صیانت از منافع ملی و ارضی، مکان‌یابی صحیح در برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمین را ضروری دانست و بر توسعه پهنه‌های صنعتی بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مخاطرات طبیعی کشور، مدیریت فرونشست زمین را از موضوعات مهم و نیازمند تصمیم‌گیری راهبردی دانست و گفت: این پدیده علاوه بر کلان‌شهرها، دشت‌ها و مناطق روستایی را نیز درگیر کرده است.

عارف با اشاره به اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور در پایش مسائل حوزه نقشه و اطلاعات مکانی افزود: این سازمان با نگاه علمی، موضوعات مرتبط را به‌طور جدی پیگیری کرده و با تهیه و ارائه گزارش‌های فنی به مراجع ذی‌صلاح، نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: انسجام و تاب‌آوری امروز جامعه مرهون خون رهبر شهید انقلاب است. شهادت ایشان ضایعه‌ای سنگین و بزرگ بود، اما برکت خون این شهید، پایداری، تاب‌آوری و انسجامی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم.