به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر سه شنبه جلسه ستاد دومین اجلاسیه شهدای هنرمند استان سمنان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این اجلاسیه بیان کرد: هر اندازه بتوانیم نقش هنرمندان را در جریان برگزاری این اجلاسیه پررنگ‌تر کنیم، به همان میزان اهداف فرهنگی و تربیتی آن بهتر محقق خواهد شد

وی با بیان ثمرات مشارکت دادن دانش‌آموزان در رویداد «نو میدان» اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از اهداف جانبی و مهم این برنامه‌ها آن است که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به‌صورت فعال وارد میدان اجتماعات کنیم تا به واسطه حضورشان در اجتماعات، شور و نشاط این اجتماعات را از نزدیک لمس کرده و به آن بپیوندند.

امام جمعه سمنان با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های مرتبط با شهدا افزود: زمانی که دانش‌آموزان برای تهیه محتوا و شناخت زندگی شهدا وارد میدان می‌شوند، اثر تربیتی این فعالیت‌ها بسیار فراتر از ارائه یک کتابچه یا محصول فرهنگی خواهد بود؛ چراکه در این فرآیند، نوجوانان با شخصیت، خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی شهدا آشنا می‌شوند.

مطیعی با بیان اینکه مطالعه خاطرات شهدا می‌تواند زمینه‌ساز تحول و اثرگذاری عمیق در مخاطبان باشد، گفت: گاهی بیان یک خاطره از زندگی شهید، به‌ویژه در زمینه تواضع، دوری از گناه و مراقبت از رفتار، می‌تواند تأثیر ماندگاری بر ذهن و زندگی جوانان و نوجوانان داشته باشد.

مطیعی با تأکید بر لزوم شناسایی هنرمندان ایثارگر و رزمندگان هنرمند که در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حضور داشته‌اند، گفت: نباید توجه به شهدای هنرمند موجب غفلت از هنرمندان جانباز، ایثارگر و رزمندگانی شود که سال‌ها در جبهه حضور داشته و در عرصه‌های مختلف هنری نیز فعالیت کرده‌اند؛ چراکه این افراد می‌توانند راوی خاطرات و تجربیات ارزشمندی از دوران دفاع مقدس باشند.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق شهدای هنرمند اظهار کرد: نباید شناسایی این شهدا صرفاً به عناوین و اطلاعات ثبت‌شده در زندگی‌نامه‌های آنان محدود شود؛ چراکه ممکن است برخی شهدا در اسناد موجود صرفاً با عنوان رزمنده شناخته شده باشند، در حالی که در کنار مسئولیت‌های خود، در رشته‌های مختلف هنری نیز فعالیت داشته‌اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان همچنین بر ضرورت شناسایی هنرمندانی که در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت کرده‌اند، تأکید کرد و افزود: افرادی هستند که با خلق آثار هنری، از جمله نقاشی، خوشنویسی و تهیه تابلوها و آثار مرتبط با شهدا، در معرفی و گرامیداشت یاد و خاطره آنان نقش داشته‌اند که لازم است این ظرفیت‌ها نیز مورد توجه و تجلیل قرار گیرد.