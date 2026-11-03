به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار کرد: استان بوشهر به واسطه برخورداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های گسترده اقتصادی در حوزه‌های گوناگون از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، تجارت، کشاورزی و شیلات و گردشگری و صادرات، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی و ارزآوری کشور دارد.

وی افزود: انتظار می‌رود با حمایت و مساعدت بانک مرکزی، زمینه تقویت نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی استان از طریق افزایش سهم استان از منابع و تسهیلات بانکی متناسب با میزان تولید و سپرده‌های استان، فراهم شود.

استاندار بوشهر خواستار کمک به واحدهای تولیدی استان شد و خاطر نشان کرد: به‌دلیل تبعات و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بویژه صنایع کوچک و متوسط با محدودیت‌های جدی مواجه بوده، لذا انتظار داریم مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

زارع همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزنده اقتصاد دریاپایه و صنایع وابسته در استان بر لزوم رفع مشکلات و دغدغه‌های کارآفرینان و فعالان این حوزه‌ها تأکید کرد.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان ابراز داشت: تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بویژه پروژه‌های نیمه‌تمام در آستانه بهره‌برداری با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد مورد تاکید قرار دارد.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تکمیل پروژه‌های سدسازی و همچنین تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های در دست اجرای استان از جمله مطالبات استان است که انتظار می‌رود از ظرفیت قانونی تسهیلات از محل ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق استفاده شود.

وی در ادامه گفت: در حوزه شرکت‌های بازرگانی و تعاونی های مرزنشینان، در رابطه با رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها، استان های جنوبی انتظار همکاری و مساعدت بیشتری دارند.

استاندار بوشهر همچنین از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرد ضمن سفر به استان بوشهر، از طرح‌ها و پروژه‌های شاخص، بازدید کرده و حمایت لازم را انجام دهد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات استاندار بوشهر، برای پیگیری و رفع مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دکتر زارع قول مساعد داد.