به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات علیه نیروهای دشمن سعودی خبر داد.

وی افزود: نیروهای مسلح ما به فضل خداوند موفق به هدف قرار دادن مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی در مناطق راس العاره و المضاربه که تحت سرکردگی بدر الحربی افسر سعودی بودند، با چندین موشک بالستیک شدند. این حملات دقیق انجام شد و دهها کشته و زخمی در میان فرماندهان دشمن برجای گذاشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بیان کرد: نیروهای مسلح ما مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی تحت سرکردگی فارس الشمری افسر سعودی را در شرق استان الجوف با چندین موشک بالستیک هدف قرار دادند که اصابت ها دقیق و مستقیم بود.

یحیی سریع افزود: این حملات به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای دشمن و انهدام و به آتش کشیده شدن ادوات آنها منجر شد.