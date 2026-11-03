به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی شاهرود در سالن جلسات فرمانداری ضمن اشاره به راهپیمایی فردا ۱۳ آبان در شهرستان شاهرود بیان کرد: این راهپیمایی در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان با حضور حماسی مردم برگزار خواهد شد.

وی از احاد مردم شهرستان شاهرود درخواست کرد تا در این مراسم حضور باشکوه داشته باشند و افزود: این حضور اقتدار را در سایه حماسه سازی برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری شاهرود با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای این راهپیمایی اندیشیده شده است، تاکید کرد: توطئه‌های دشمن برای تغییر باورها و ایجاد انشقاق اجتماعی با این مشارکت درخشان مردم از بین خواهد رفت.

براری با بیان اینکه دشمن در حوزه اجتماعی به شدت فعال است، در حوزه سیاسی نفوذ کرده و در حوزه امنیتی تهدید می‌کند و تحرکاتی در مرزها دارد لذا باید هوشیار بود، گفت: حماسه حضور مردم متدین ایران اسلامی نشان دهنده انسجام و وحدت آحاد مردم است.

وی با بیان اینکه حربه اصلی دشمن شکستن اتحاد و انسجام مردم است، افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی نماد وحدت و انسجام مردم زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است

سرپرست فرمانداری شاهرود با بیان اینکه حضور همیشگی مردم حماسه ساز ایران اسلامی در صحنه ها، دشمن شکن است، گفت: این حضور در کنار شب‌های اقتدار و اجتماعات مردمی امنیت پایدار را رقم زده است.