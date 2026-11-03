به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم، با اشاره به میزبانی قم در چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: برگزاری این رویداد ملی در استان، پس از نزدیک به سه دهه، فرصتی ارزشمند برای تقویت سرمایه معنوی قم و کشور فراهم می‌کند.

وی که معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استاندار قم است، افزود: برای بهره‌گیری شایسته از ظرفیت این میزبانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استان ضروری است و باید مقدمات اجرایی مسابقات با برنامه‌ریزی منسجم دنبال شود.

محمودی تصریح کرد: پس از مشخص‌شدن ساختار ملی مسابقات و دریافت اطلاعات تکمیلی، ستاد اجرایی استانی با محوریت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود و کمیته‌های تخصصی نیز با تقسیم وظایف و تعیین زمان‌بندی، مسئولیت‌های مرتبط را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم همراهی دستگاه‌ها در برگزاری مسابقات اظهار کرد: تعیین نیازهای اجرایی و برنامه‌ریزی متناسب با آن‌ها، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت نهادهای استان را فراهم می‌کند و می‌توان در این مسیر، تفاهم‌نامه‌هایی میان اداره‌کل اوقاف و دیگر دستگاه‌ها و نهادها به امضا رساند.

تقسیم کار اجرایی انجام می‌شود

معاون استاندار قم با تأکید بر اینکه میزبانی مسابقات نباید به برگزاری صرف رقابت‌ها محدود بماند، گفت: برای شرکت‌کنندگان باید مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شود تا در مدت اقامت آنان، ظرفیت‌های مختلف استان به‌خوبی معرفی شود.

محمودی افزود: معرفی توانمندی‌های زیارتی، میراث فرهنگی و گردشگری قم، برپایی نمایشگاه‌ها، اجرای بازدیدهای فرهنگی و پیش‌بینی برنامه‌های رفاهی می‌تواند حضور مهمانان را به تجربه‌ای مطلوب و ماندگار تبدیل کند.

وی مشارکت تشکل‌های مردمی و مؤسسات قرآنی را در گسترش آثار فرهنگی مسابقات مؤثر دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از توان این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کند و ابعاد اجتماعی رویداد را افزایش دهد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استاندار قم در پایان با اشاره به هم‌زمانی برخی رویدادها و برنامه‌ها در استان گفت: آغاز به‌موقع اقدامات، مدیریت زمان و برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری شایسته مسابقات اهمیت دارد.