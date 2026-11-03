به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار کرد: استان بوشهر با وجود ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی، همچنان برخی مناطق روستایی و عشایری با مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌های اساسی از جمله راه‌های مواصلاتی و تأمین آب شرب پایدار مواجه هستند که نیاز است در این راستا اقدام شود.

وی افزود: تأمین آب روستایی و عشایری از مهم‌ترین اولویت‌های استان است و انتظار داریم با حمایت معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری، اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های آبرسانی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع تنش آبی در این مناطق، تأمین شود.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در راستای توسعه متوازن استان، حمایت از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بویژه پروژه‌های عمرانی، اشتغال‌زا و اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار مورد تاکید قرار دارد.

وی یادآور شد: ظرفیت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی در استان، باید به بهبود کیفیت زندگی مردم در روستاها، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زیرساخت‌ها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان نیز منجر شود.

استاندار بوشهر گفت: انتظار داریم با مساعدت معاونت امور روستایی ریاست‌جمهوری، این مطالبات در دستور کارویژه قرار گیرد تا زمینه‌ساز تخصیص اعتبارات و تسریع در اجرای طرح‌ها شود.

زارع در پایان این دیدار از معاون رئیس جمهور برای سفر به استان بوشهر دعوت کرد.

حسین زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر بیان کرد: توسعه مناطق روستایی و کم‌برخوردار از اولویت‌های جدی دولت وفاق ملی است و برای تحقق این مهم در استان بوشهر، از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: به منظور آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های استان بوشهر و کمک به تسهیل اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه روستایی و عشایری به استان سفر خواهد کرد.

