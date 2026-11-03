به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم،بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تأکید کرد و گفت: این رویداد باید افزون بر بخش رقابتی، به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های قم و خلق تجربه‌ای ماندگار برای شرکت‌کنندگان تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: هر اقدامی در مسیر قرآن کریم و معارف آن ارزشمند است و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای حرکت در مسیر هدایت و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی به شمار می‌رود.

حیدری با بیان اینکه مسابقات از نظر ابعاد اجرایی با بسیاری از برنامه‌های معمول تفاوت دارد، تصریح کرد: لازم است پیش از برگزاری، فهرست محل‌های مسابقه، هتل‌های محل اقامت، برنامه‌ها و نیازهای اجرایی تهیه شود تا با تشکیل کمیته امنیتی و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مرتبط، تمهیدات متناسب با سطح رویداد پیش‌بینی شود.

وی تأمین امنیت محل برگزاری مسابقات، اقامتگاه‌ها و مسیرهای رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان را از موضوعات نیازمند برنامه‌ریزی دانست و افزود: همچنین باید تدابیر لازم برای حضور احتمالی شخصیت‌های عالی‌رتبه در نظر گرفته شود و هماهنگی میان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از ابتدای کار شکل بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به آثار اقتصادی میزبانی این رویداد گفت: حضور حدود ۵۰۰ شرکت‌کننده به مدت ۱۰ روز، در کنار عوامل اجرایی و افراد مرتبط، می‌تواند گردش مالی خوبی در شهر ایجاد کند و زمینه بهره‌مندی اصناف، مراکز اقامتی، فروشندگان و مجموعه‌های خدماتی و گردشگری را فراهم آورد.

حیدری با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های شهر برای غنی‌تر شدن برنامه مسابقات استفاده کرد، به تجربه برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی قصه‌گویی و تئاتر کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: تجربه رویدادهای فرهنگی نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان یک برنامه تخصصی را برای شرکت‌کنندگان جذاب‌تر کرد و دامنه آثار آن را فراتر از بخش رسمی و رقابتی گسترش داد.

وی پیشنهاد کرد در مدت برگزاری مسابقات، برنامه‌هایی برای آشنایی مهمانان با جاذبه‌های طبیعی و گردشگری قم، از جمله کویرنوردی و رصد آسمان شب، پیش‌بینی شود و اظهار کرد: با کمک کارشناسان نجوم و امکانات رصدی می‌توان برنامه‌ای آموزشی درباره صور فلکی و آسمان شب تدارک دید و محتوای آن را با آیات قرآن درباره آفرینش و نشانه‌های الهی پیوند داد.

حیدری ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی به پیش‌بینی امکانات و رعایت ملاحظات اجرایی و امنیتی نیاز دارد، اما می‌تواند خاطراتی ماندگار برای شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آنان رقم بزند و زمینه تعامل بیشتر خانواده‌ها را فراهم کند.

ظرفیت‌های قم معرفی می‌شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با تأکید بر ظرفیت این مسابقات برای تبدیل‌شدن به رویدادی اثرگذار در تاریخ فرهنگی استان گفت: با توجه به شمار شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی، این برنامه می‌تواند در سطح استان و کشور بازتاب گسترده‌ای داشته باشد و فرصتی برای برجسته‌کردن توانمندی‌های قم فراهم کند.

وی با اعلام آمادگی استانداری برای همکاری در حوزه‌های امنیتی و انتظامی مسابقات افزود: لازم است برنامه‌ای جامع شامل جزئیات اجرایی، زمان‌بندی و نیازمندی‌ها تدوین و به استانداری ارائه شود تا مبنای هماهنگی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

حیدری خاطرنشان کرد: پس از دریافت برنامه، می‌توان دستگاه‌های مرتبط را دعوت کرد و با تعیین وظایف هر مجموعه، اقدامات لازم را با انسجام و آمادگی بیشتری پیش برد.