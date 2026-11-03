،سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط نامساعد جوی در محورهای مواصلاتی استان سمنان اظهار کرد: بارش باران و تگرگ در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق شمالی، کوهستانی، ییلاقی و گردنه‌ها، موجب لغزندگی سطح جاده‌ها، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی رانندگان شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در نیمه شمالی و شرقی استان گزارش شده است، افزود: همزمان با روز سه‌شنبه، محورهای شمالی شاهرود، دامغان، بخش‌هایی از میامی و مهدیشهر با لغزندگی مواجه هستند و در گردنه آهوان نیز بارش باران موجب کاهش سرعت تردد شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با درخواست از رانندگان برای خودداری از ترددهای غیرضروری در محورهای شمالی و گردنه‌های استان، تصریح کرد: شرایط جوی حاکم بر محورهای کوهستانی و پرتردد می‌تواند خطرات جدی برای رانندگان و سرنشینان خودروها به همراه داشته باشد.

بزرگی با تأکید بر اینکه بارندگی موجب کاهش چسبندگی لاستیک خودرو به سطح جاده و افزایش احتمال وقوع سوانح رانندگی می‌شود، گفت: واژگونی خودروها و برخوردهای ناگهانی از جمله حوادث محتمل در شرایط لغزندگی معابر است.

وی رعایت فاصله طولی مناسب و انتخاب سرعت مطمئنه را از مهم‌ترین توصیه‌های پلیس راه در شرایط بارندگی دانست و افزود: رانندگان باید به‌ویژه در خودروهای وانت‌بار، کامیونت و تریلی، احتیاط بیشتری داشته باشند و متناسب با شرایط جاده رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت کنترل کامل وسیله نقلیه در شرایط بارندگی، از رانندگان خواست با کاهش سرعت، رعایت فاصله ایمن و توجه به وضعیت سطح راه، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.