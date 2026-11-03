به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت طلاجات بانوان در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت طلاجات از بانوان در استان‌های گیلان و گلستان و دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مخفی شدن متهمان در شهرستان بابلسر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و شناسایی محل اختفای متهمان، با هماهنگی مرجع قضایی و طی عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری اعضای این باند شدند.

درویشی با اشاره به اعتراف متهمان در جریان بازجویی‌های تخصصی تصریح کرد: اعضای این باند با خوراندن داروی بیهوشی از طریق قهوه در جریان قرارهای کاری، اقدام به بیهوش کردن قربانیان، سرقت طلاجات و آزار و اذیت آنان می‌کردند.

وی با بیان اینکه متهمان دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت و کلاهبرداری هستند، گفت: بر اساس اعلام کارشناسان پلیس آگاهی، ارزش تقریبی اموال مسروقه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.