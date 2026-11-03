به گزارش خبرنگار مهر، کاظم رضوی عصر سه شنبه در نشست با مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان و دهیاران روستاهای «بزباز» و «دهنو» در آستانه هفته ملی کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار با تأکید بر اینکه توسعه پایدار روستایی بدون پیوست فرهنگی ناقص است، تصریح کرد: توسعه روستایی تنها به پروژه‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود؛ جانِ حقیقیِ توسعه، در گروی ارتقای شاخص‌های فرهنگی و آگاهی‌بخشی است.

بخشدار مرکزی عسلویه؛در همین راستا، ضمن تشکر ویژه از اهتمام و نگاه راهبردی فرماندار محترم شهرستان نسبت به توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی و آموزشی، بخشداری مرکزی عسلویه نیز با تمام توان از راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی در روستاهای بخش حمایت می‌کند تا با هم‌ افزایی دهیاران و نهاد کتابخانه‌ها، دسترسی فرزندان مستعد این دیار به کتاب و ابزارهای دانایی تسهیل شود. ما مصمم هستیم چراغ فرهنگ و مطالعه را در تمامی روستاهای بخش پرفروغ‌تر نگه داریم.

مدیر کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیز با تقدیر از نگاه فرهنگی بخشداری و حمایت‌های فرمانداری، گزارشی از روند تجهیز این مراکز ارائه داد و در پایان نیز دهیاران روستاهای بزباز و دهنو ضمن استقبال از این طرح، آمادگی کامل خود را جهت تأمین زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند استقرار کتابخانه‌ها در سطح روستاها اعلام کردند.

این نشست با هدف برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کتابخانه‌های عمومی در روستاهای دهنو و بزباز ، با رویکردی ویژه جهت افزایش سطح سواد و ارتقای دانش عمومی در مناطق روستایی شکل گرفت.