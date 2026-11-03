به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در پیامی به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را یادآور ایستادگی آگاهانه ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی استکبار جهانی دانست و بر ضرورت حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی این مناسبت تأکید کرد.

در بخشی از پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان آمده است: ۱۳ آبان روایت ماندگار ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ قدرتی معامله نمی‌کند و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و یادآوری روحیه ایستادگی و استقلال‌خواهی ملت ایران است.

قنبری با اشاره به سه رویداد سرنوشت‌ساز تاریخی در ۱۳ آبان، این روز را جلوه‌ای از ایمان، بصیرت، شجاعت و استقلال‌خواهی ملت ایران توصیف کرده و آورده است که پیام این مناسبت تاریخی همچنان چراغ راه نسل‌های امروز و فردای کشور در مسیر پاسداری از عزت، هویت و اقتدار ملی است.

وی در ادامه پیام خود با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی، هوشیاری و انسجام ملی تأکید کرده و افزوده است: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، جلوه‌ای از اقتدار اجتماعی و سرمایه‌ای ارزشمند برای صیانت از منافع و آرمان‌های ایران اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین ۱۳ آبان را فرصتی برای بازخوانی حقیقت تاریخی مقاومت و انتقال فرهنگ استکبارستیزی، آزادگی و عزت‌طلبی به نسل جوان دانسته و بر نقش آگاهی تاریخی و شناخت مسئولیت‌های اجتماعی نسل جدید در ساخت آینده‌ای مقتدر برای کشور تأکید کرده است.

قنبری در بخش دیگری از این پیام، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شهدای دانش‌آموز و دانشجو و مجاهدان راه استقلال و آزادی ایران، از اقشار مختلف مردم استان سمنان برای حضور در راهپیمایی این روز دعوت کرده است.

وی همچنین از روحانیت، خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، هیئات مذهبی، مبلغان و مداحان خواسته است با حضوری پرشور، آگاهانه و وحدت‌آفرین در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر استقلال و عزت ایران به نمایش بگذارند.

در پایان این پیام آمده است: شکوه حضور مردم در ۱۳ آبان، پیامی روشن از همبستگی ملی، هوشیاری اجتماعی و ایستادگی بر سر اصول و ارزش‌هایی است که ملت ایران برای آن هزینه‌های بزرگی پرداخته است و امید می‌رود با همدلی و اتحاد، پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی سرافرازتر از همیشه برافراشته بماند.